快訊

爆出高虹安公費助理爭議遭質疑 林耕仁發六項聲明

唐寶寶被報警自責「我不好」 1.1顆星負評的炸物店從谷歌地圖消失

BA.5次世代疫苗本周到貨 莊人祥：選前可開打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

看到就生氣！她不滿飯店浴室擺一台體重機 內行人解釋了

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO不滿飯店浴室擺了一台體重機。圖擷自爆怨公社
原PO不滿飯店浴室擺了一台體重機。圖擷自爆怨公社

隨著飯店等級不同，提供的相關服務和設施也不同，住客可以依照自己的需求進行訂房。日前一名女網友在臉書上發文，針對該飯店提供體重機，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見地板上有一台體重機，疑似是擺在廁所的梳妝台下方，提供有需要的住客使用。不過，原PO卻對於飯店這項服務感到不滿，「我就抱怨一下，為什麼飯店的浴室需要放一台體重機？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為一般早餐都是吃到飽的，要讓妳早餐不要吃太多，另類的省成本妙招」、「我住過的飯店大部分都有耶」、「在廁所脫光量體重很正常」、「很棒欸，我天天都需要量體重，之前去三天兩夜都想帶出門了」。

也有內行人解釋，「比照國外旅館常態，就像飯店都會放聖經的意思，飯店星級評鑑也有這一個項目」。另外，有網友提到，「可以測量行李箱有沒有超重」、「給要上飛機的旅客量行李重量的」、「出國的人很需要，我出國必帶量重量的工具」。

爆怨公社

延伸閱讀

機車族霧煞煞！待轉格內「寫6國字卻看不懂」 眾人湊不出正解

她逛好市多「熱到頭痛想吐」 眾人狂喊+1：我半圈就開始暈了

他經過騎樓全身沾滿二手菸味 怒問「能不能檢舉？」眾人搖頭

超噁！家長帶孩子用餐食物灑滿地 餐桌下更驚見「尿布」

相關新聞

40萬青春知識的味道？ 她嘆：誰相信畢業證書被「白蟻」啃爛

在台灣，居家危害最嚴重的蟻種莫過於白蟻，有網友的大學畢業證書被白蟻啃食，令她好氣又好笑，許多網友紛紛建議可以重辦一張、記得護貝，並注意白蟻防治問題。

看到就生氣！她不滿飯店浴室擺一台體重機 內行人解釋了

隨著飯店等級不同，提供的相關服務和設施也不同，住客可以依照自己的需求進行訂房。日前一名女網友在臉書上發文，針對該飯店提供體重機，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。

機車族霧煞煞！待轉格內「寫6國字卻看不懂」 眾人湊不出正解

馬路上車流量大，有時機車族想要左轉，都需要先到待轉區等待。一名網友在臉書上發文，分享一處的機車待轉格內寫了六個字，但唸的順序卻讓人搞不懂，而貼文曝光後也掀起討論。

糗了！選舉看板口號「全疊打」 網笑翻：國文很重要

隨著九合一大選日接近，各政黨也緊鑼密鼓地宣傳，為得是增加自家政黨的曝光率，不過日前網友發現，國民黨中央黨部的看板上，宣傳的字樣「國民黨全壘打」，寫成了「國民黨全『疊』打」，也讓大學副教授杜聖聰直言「錯別字，國文很重要」。

路邊見轎車副駕駛座放成人娃娃 眾人推測一用途

路上看到車輛副駕駛座載的不是真人，很多人應該都會嚇一跳，有網友日前就看到一輛汽車的副駕駛座坐的竟然是成人娃娃，讓他看了驚訝又好奇，貼文引起熱議，有鄉民就猜應該是因為高乘載缺人才會放娃娃。

路燈豎立車庫前「考驗駕駛倒車能力」 網反讚：還比較安全

車庫前如果有路燈擋住，相信不少屋主都會覺得很礙事，有網友就在臉書PO出一張照片，只見一間造型氣派的別墅，車庫前竟豎立了一根路燈，讓他看了直呼「路燈的位置相當考驗駕駛的倒車能力」，但有人認為門口前有路燈其實也有好處。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。