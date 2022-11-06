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看到就生氣！她不滿飯店浴室擺一台體重機 內行人解釋了
隨著飯店等級不同，提供的相關服務和設施也不同，住客可以依照自己的需求進行訂房。日前一名女網友在臉書上發文，針對該飯店提供體重機，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。
日前一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，從照片中可以看見地板上有一台體重機，疑似是擺在廁所的梳妝台下方，提供有需要的住客使用。不過，原PO卻對於飯店這項服務感到不滿，「我就抱怨一下，為什麼飯店的浴室需要放一台體重機？」
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「因為一般早餐都是吃到飽的，要讓妳早餐不要吃太多，另類的省成本妙招」、「我住過的飯店大部分都有耶」、「在廁所脫光量體重很正常」、「很棒欸，我天天都需要量體重，之前去三天兩夜都想帶出門了」。
也有內行人解釋，「比照國外旅館常態，就像飯店都會放聖經的意思，飯店星級評鑑也有這一個項目」。另外，有網友提到，「可以測量行李箱有沒有超重」、「給要上飛機的旅客量行李重量的」、「出國的人很需要，我出國必帶量重量的工具」。
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