快訊

都是燒焦味！自強號進站冒煙著火 200位旅客松山站急換車

台版柬埔寨！詐團疑虐死3人棄屍 地點偏僻過去就問題多

長榮海運財報有多猛？ 五關鍵數字一次看懂

聽新聞
test
0:00 / 0:00

路邊見轎車副駕駛座放成人娃娃 眾人推測一用途

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路上看到一輛轎車的副駕駛座放著成人娃娃。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路上看到一輛轎車的副駕駛座放著成人娃娃。 圖擷自路上觀察學院

路上看到車輛副駕駛座載的不是真人，很多人應該都會嚇一跳，有網友日前就看到一輛汽車的副駕駛座坐的竟然是成人娃娃，讓他看了驚訝又好奇，貼文引起熱議，有鄉民就猜應該是因為高乘載缺人才會放娃娃。

原PO在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，只見一輛汽車的副駕駛座放了一尊擬真的成人娃娃，因為高度問題只看見娃娃露出一顆頭和兩根手指頭，頭上還戴著髮箍，原PO看了也忍不住地說「突然看有點嚇到」。

照片引來鄉民討論，「聽說這種娃娃很貴，只是不知道有沒有出男生的，我也想要」、「它不會質疑我的開車技術，很棒」、「安妮負責停車時車上有人」、「買這個要花很多心思做保養」、「人家帶女友出門怎麼了？」、「如果他換保時捷旁邊就會是活的」、「感覺一隻不便宜」、「好怕它突然打招呼」、「它有繫安全帶耶，如果有戴口罩就更像了」、「可直接買斷，不會永無止盡的花費索取、鬧脾氣，還不錯」。

不過也有人猜測車主的用意，「高乘載湊數的吧？」、「高承載寶物啊」、「搞不好人家要走雪隧有高乘載管制」、「其實是因為高乘載管制~~缺一位」、「我以為是國道五號高乘載想到的辦法」、「高乘載專用」。

延伸閱讀

英王查理三世首提修憲 拔除哈利、安德魯代理權

女王靈柩進入西敏寺 查理三世跟隨其後拭淚

一生一次的回憶！鯊魚自投羅網「飛進漁船」 船員逃命驚人影片曝光

威廉、哈利王子等女王8孫子女將出席守夜！站位曝光

相關新聞

糗了！選舉看板口號「全疊打」 網笑翻：國文很重要

隨著九合一大選日接近，各政黨也緊鑼密鼓地宣傳，為得是增加自家政黨的曝光率，不過日前網友發現，國民黨中央黨部的看板上，宣傳的字樣「國民黨全壘打」，寫成了「國民黨全『疊』打」，也讓大學副教授杜聖聰直言「錯別字，國文很重要」。

路邊見轎車副駕駛座放成人娃娃 眾人推測一用途

路上看到車輛副駕駛座載的不是真人，很多人應該都會嚇一跳，有網友日前就看到一輛汽車的副駕駛座坐的竟然是成人娃娃，讓他看了驚訝又好奇，貼文引起熱議，有鄉民就猜應該是因為高乘載缺人才會放娃娃。

路燈豎立車庫前「考驗駕駛倒車能力」 網反讚：還比較安全

車庫前如果有路燈擋住，相信不少屋主都會覺得很礙事，有網友就在臉書PO出一張照片，只見一間造型氣派的別墅，車庫前竟豎立了一根路燈，讓他看了直呼「路燈的位置相當考驗駕駛的倒車能力」，但有人認為門口前有路燈其實也有好處。

超有默契！整排機車「右腳踩人行道」 網喊+1：會傳染的動作

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車代步。一名網友就在臉書上分享一張有趣的機車照片，畫面中整排機車騎士在停等交通號誌時，都不約而同的把右腳踩上人行道，貼文曝光後也掀起討論。

差在哪裡？超商日式綠茶「大小不同但價格一樣」 網友超好奇

超商的飲品選擇相當多，不僅有含糖飲料，還有許多無糖茶飲可以購買。日前一名網友在臉書上發文，分享兩罐大小不同的日式綠茶，但價格都是25元，而貼文曝光後也掀起討論，不少人開始猜測兩者差在哪。

賽車起跑線？斑馬線兩側畫黃方格太吸睛 內行人曝用途

斑馬線旁出現許多黃色方格究竟有何作用？有網友日前經過一處路口時，看到地上白色斑馬線旁邊多出了交錯相疊的黃色格子，由於造型相當奇特，也讓他好奇這到底有什麼用意？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。