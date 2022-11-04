超有默契！整排機車「右腳踩人行道」 網喊+1：會傳染的動作

台灣的機車密度相當高，不少人每天都仰賴機車代步。一名網友就在臉書上分享一張有趣的機車照片，畫面中整排機車騎士在停等交通號誌時，都不約而同的把右腳踩上人行道，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，整排機車騎士停車時，都把右腳踩在人行道上，畫面看起來相當逗趣。對此，原PO在貼文中寫道「從前面到後面都有一樣的默契」。另外，因為拍攝角度的關係，原PO也在貼文中強調自己沒有開上人行道。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「有時候明明不想放，但是前面的人會影響我」、「我今天早上停紅燈，看到前面的這樣，我也跟著把腳放上去…這是會感染的行為」、「這個會傳染，看前面的做了就會一起做」、「大家都在放，不合群就有點怪⋯踩上去就對了啦」。

也有網友表示這樣比較舒服，「我也很愛這樣，高度符合人體工學」、「這樣比較舒服」、「身高153表示，這樣真的很舒服」、「踩那邊確實比較舒服」、「那邊汽機車共用一道，機車右邊空間變很窄，所以踩上去比較舒服」、「讓腳能休息一下」、「腳才不會痠啊XD」。