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太危險！議員候選人站機車待轉區舉牌拉票 網：高雄傳奇人物

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在路上看到一名女性議員候選人站在機車待轉區拉票，違法行為引起不少人批評。 圖擷自路上觀察學院
有網友在路上看到一名女性議員候選人站在機車待轉區拉票，違法行為引起不少人批評。 圖擷自路上觀察學院

九合一選舉即將在11月26日舉行投票，各候選人無不卯足全力積極宣傳拜票，希望能博取選民的關注。有網友日前在路上看到一名女性議員候選人站在機車待轉區舉牌拉票，誇張行徑讓他直呼太危險，事後有鄉民透露這位候選人是高雄的傳奇人物。

從這名網友在臉書「路上觀察學院」PO出的照片看到，這名女候選人舉著一張寫有「柳淑芳」名字及「台獨」字樣的看板，身上也掛著其他標語，直接站在馬路口的機車待轉區宣傳，原PO看了也忍不住地說「以為眼睛花了，直接站在待轉區拉票，太危險啦」。

原來這名女子是高雄市左楠區議員候選人柳淑芳，曾經多次參選，過去曾在抽籤時上演脫衣表達獨派訴求，日前號次抽籤時，柳淑芳以一襲台獨標語細肩帶短洋裝現身，裙子上還印著「裡面有穿」，當時現場還有女警在旁嚴陣以待，抽完籤後還高喊「台獨萬歲！」

照片也引來高雄在地人的留言，「現在不守法，當選後還能指望她守法嗎？」、「知法犯法，妨礙交通安全，要重罰」、「人稱高雄16大傳奇人物第四名」、「傳奇人物欸…哈哈」、「從小看她選到大」、「2020年就在楠梓看過她的蹤影了，沒想到她的風格還是沒變」、「每天都有穿梭等紅燈的車陣中的，或是高舉宣傳廣告板的，但行車中要看路啊~也要看車，拜票OK但不要影響交通，本末倒置」、「柳阿姨每年都選，到底要選上了沒」、「這位很有名，在左營常出沒」。

柳淑芳事後也在留言區發文致歉，她表示不知道機車待轉區不能站人，後來警察有去勸導告知，她也隨即離開，對於網路上指責她做出不良示範，柳淑芳也謝謝網友們的提醒。

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