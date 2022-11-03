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老闆有賺嗎？70元便當含「大塊雞排+4配菜」 網驚：成本價吧

聯合新聞網／ 綜合報導
如今萬物皆漲，卻有便當店祭出優惠價格，一份雞排便當加4樣配菜只要70元，引網友驚呼超佛心。圖擷自PTT
如今萬物皆漲，卻有便當店祭出優惠價格，一份雞排便當加4樣配菜只要70元，引網友驚呼超佛心。圖擷自PTT

如今萬物皆漲，一個肉類主菜便當動輒都要百元起跳，近日卻有民眾光顧家附近新開幕的便當店時，發現店家祭出優惠價只要70元的雞排便當，除了大塊雞排還外加4樣配菜，即使原價也是百元有找，讓眾網友看了也大讚老闆超級佛心

一名網友在PTT上發文分享家裡附近的超值便當，他趁新店有開幕優惠時前往，點了炸雞排作為主菜，外加4樣配菜，原本要價約90到95元，如今一份只要70元，讓他困惑問「這老闆還有賺嗎？」

不少網友們見到照片也驚呼超級划算，「好便宜，我也要吃」、「現在光一塊雞排就要70元了」、「70算上工錢應該是沒有賺的」、「做一杯飲料輕輕鬆鬆就可以賣超過這個價，太佛心」、「成本價吧」、「蠻超值的」、「賺很少吧，辛苦了」、「看起來好好吃啊」。

有網友則指出，有賺沒賺要看店租，「店面是自己的話有賺」、「店是自己的吧，賺爛了」、「應該不用付店租」、「透天在自己家樓下開就可以」、「毛利一定有賺，淨利要看房租多高了」、「一定不用付店租，說不定3個月後就倒了」。

先前聯合新聞網就有報導，在原物料不斷上漲下，著名連鎖店「派克雞排」已經漲到一塊雞排80元，讓許多民眾直呼貴到不想買。對比之下，此貼文的雞排便當只要70元，還多出4樣配菜，顯得相當划算。

便當 物價 雞排 佛心

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