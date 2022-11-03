超商店員自創600字「長恨歌」曝心酸 逾5千人狂讚：好有才！

近日一名全家便利商店員工，仿效唐朝詩人白居易的著名詩作「長恨歌」，創作了一篇以「全家長恨歌」為題的詩作，將全家員工的心酸娓娓道來。文章被分享到臉書社團後，一天內吸引超過5千人次按讚，眾人紛紛驚嘆：好有才華！

一名任職於全家的超商員工，昨（2）日在臉書社團「爆廢公開版」分享了一篇名為「全家長恨歌」的長篇敘事詩，內容提及超商員工必須十八般武藝樣樣精通，「代收要撕齊，當作做美術」、「霜淇淋高度，三圈半技術」。然而一但出事都要員工負責，「多錢算店租，少錢自己補」、「課長沒能力，出嘴省力氣」。不僅如此，遇到奧客更是家常便飯，「結帳要迅速，不然被客訴」、「看報不付錢，什麼鬼道理？」。全文一共600字，且對比工整、押韻講究，吸引大批網友朝聖。

詩作總計600字，對仗、押韻皆有講究，引網友盛讚作者超有才。圖為「全家長很歌」全文。圖擷自Facebook

貼文一出，眾多同行表示深有同感，「我佩服你寫的，超商業真的很辛苦，種種的辛酸做過才知道」、「服務業的心聲」、「做過全家，真的有感」、「字字血淚，此恨綿綿無絕期」、「店員的哀怒啊！」、「作者看來做蠻久的，菜鳥寫不出來的！」、「每字每句都講到心坎裡」。

不少網友更大讚原po太有才華，「厲害厲害，還蠻有押韻的，那麼長一篇，給你個讚太有才華了，說不定能寫歌」、「要有多少的深刻體會才能寫出這樣的文章…」、「有這才華，還在全家上班啊⋯⋯」、「怎麼可以這麼厲害啦！」、「不給讚不行，神人才寫的出來」、「作者是鬼才無誤」。

看到文章獲得廣大迴響，原po也現身感謝大家稱讚，更笑說，「我想我只是生錯年代而已，如果再早個一千年出生去考科舉應該會中狀元吧」。

據yahoo新聞報導，其實早在2015年就曾出現一篇名為「靠北全家」的353字詩作，「全家長恨歌」的部分內容即源於此，不過用字偏向文雅，對帳和押韻也更為工整。由於年份不同，兩篇詩作也在情境上有所出入，像是「靠北全家」中提到「Oc新鮮屋，怪口味層出」，在「全家長恨歌」中則改成「全機霜淇淋，怪口味層出」，反映了不同時空的員工心酸。