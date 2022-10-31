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路邊整排樹「掛滿尿袋」 內行人解答了：人類很愛有病的東西

聯合新聞網／ 綜合報導
樹上掛了很多包黃色液體。圖擷自路上觀察學院
樹上掛了很多包黃色液體。圖擷自路上觀察學院

樹上掛尿袋？日前一名網友在臉書上發文，分享兩張樹上掛了很多包黃色液體的照片，而貼文曝光後也掀起討論，有內行網友解釋真實用意。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見，樹上掛滿了很多包黃色不明液體，下方還有一條長長的綠色管子連接樹幹，整體設計很像人類打點滴的概念。對此，原PO在貼文中寫道「樹阿公們帶著尿袋群聚曬太陽」，還用Hashtag的方式寫下「酷哦」、「其實我不知道掛這個用意」、「求解」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我以為是尿袋」、「人家便當吃剩的湯沒地方丟，所以就掛在上面了」、「我也想知道，坐等解答」、「尿袋哪有掛這麼高，這樣會變尿毒症」、「我以為是什麼水果之類的樹」、「尿袋掛這麼高很容易感染喔」、「可能在打點滴」、「樹阿公白天打完這個，晚上就會ㄅㄧㄤˋㄅㄧㄤˋ叫」。

然而，有內行網友熱心解惑，「沉香木，在特定樹種上製造人工感染，樹為了抵抗細菌會分泌樹脂，感染越多，樹脂也越多，要小心別把樹弄死，而樹脂比較重，所以在水中不會浮起來，固得名『沉香』」、「沉香是得病的樹痂、鵝肝是鵝的脂肪肝、筊白筍是感染真菌的植物等等…人類很愛有病的東西」、「天然的沉香只會在樹被感染的某一段才有，這些樹固定間距都被打針，不像在治病，而是業者想讓整棵樹都結香」。

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