萬聖節鬧事意外多！日百貨公司公告「禁變裝者進入」網力挺

南韓梨泰院萬聖節派對爆出嚴重的踩踏事故，目前已造成至少154人死亡，且有許多傷患仍在搶救當中。隨著萬聖節活動越來越蓬勃，雖然能夠帶來人群與商機，但即使沒發生死亡意外，有時群眾的脫序行為仍容易引起反感。甚至有日本店家在最近，直接禁止萬聖節裝扮的客人入場，還引起許多網友的贊同。

根據日本媒體「grape」報導，位於東京的大型百貨公司「澀谷Parco」近日張貼公告，表示店內禁止萬聖節變裝的人士進入。這是因為過去在萬聖節期間，有不少民眾不遵守規定，亂丟垃圾或是酒醉鬧事，造成附近店家的困擾。還有的店家為了防範，已經祭出了「禁酒令」，停止販售酒精類飲料。

另外，還有不少人為了變裝，經常佔用百貨公司、車站等公共空間的廁所，造成許多人的不便。澀谷Parco為了避免造成一般顧客的不便，因此才會公告禁止萬聖節裝扮的人入場。

不少日本網友紛紛贊同，表示「澀谷Parco幹得好」、「之前就發生過滿多意外的」、「看過有人為了變裝，結果跑去用免費試用的化妝品」、「會不會有人變裝硬要說是普通衣服」、「這樣不算歧視嗎」、「也可以說變裝入場要交錢，5萬日幣就好（約相當於新台幣10986）」、「如果是扮成聖誕老人應該會給過」。

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