寶可夢阿伯近況曝光！仍騎單車抓寶 網驚覺：手機變少

擁有72支手機同時抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車抓寶可夢，讓許多人也替阿伯感到開心。

寶可夢阿伯先前曾用72支手機抓寶。聯合報系資料照／記者張睿廷攝影）

據《ETtoday》8月報導，陳三元年初因中風，一度無法講話、走路，治療過後恢復狀況不錯，但超過半年多沒有抓寶，不少手機的電池都壞了，72支縮減為25支。當時寶可夢阿伯雖然感嘆身體不如前，聲音也不再宏亮，但會盡全力復健，繼續在巷弄中穿梭抓寶。

許多網友紛紛開心表示，「還好病情穩定了」、「希望他能一直玩下去」、「看到阿伯平安健康就好」、「看到阿北就放心了，上次去台北還擔心他的身體狀況」、「恭喜阿北身體好轉東山再起」、「致敬阿伯的抓寶精神」、「希望阿伯健康」、「台灣真人寶可夢大師」。