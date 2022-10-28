長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測「這1原因」影響大

亞裔男的長相都能輕易辨認？網友發文詢問，為什麼長期在歐美生活的亞裔男生眼睛常會是「小小細長」，引來網友共鳴，甚至有網友專業推測，可能與不同語言使用到的發音部位有關。

一名網友在Dcard閒聊版發文表示，她相當好奇為什麼長期生活在歐美的華裔男生，通常眼睛都會「小小細長」，尤其是在從小就移民去國外的身上特別明顯。

除此之外，原PO也表示，從自信氣質加上小眼睛都可以察覺對方在歐美長大，但如果是研究所才去歐美求學的就不會這樣。原PO表示，華裔女生頂多是髮型穿搭妝容變的很歐美，但男生是「直接改變顏值」，因此原PO好奇，難道長期喝歐美的水土「會改變五官嗎？」。

有網友留言回覆「超有共鳴，之前想問不知道問誰，從小待在歐美的華裔男常有類似的外貌特徵，看起來就一眼能認出是ABC（American/Australian Born Chinese，指在美國/澳洲出生的華裔）！而且就大概是妳文章照片裡的這個型！」，也有人分析「成長過程收到社會給你的審美回饋不一樣，你會逐漸把自己活成歐美人所想要的樣子」。

也有網友推測「聽說不同語言會用到的發音部位不同，進而會影響一個人的五官，像是英文比較多鼻腔音，就可能讓鼻子更挺更好看？」、「有聽過這個說法，不僅僅是鼻腔共鳴的位置，因為腹式發音也會影響舌頭擺放的位置，有興趣可以查查看用鼻子呼吸跟用嘴巴呼吸的差異，其實是有關連的」。