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媽幫孩子做萬聖節便當 成品亮相驚豔眾人：根本是藝術品

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO為孩子製作的萬聖節便當，受到眾人一致好評。 圖擷自家常菜
原PO為孩子製作的萬聖節便當，受到眾人一致好評。 圖擷自家常菜

10月31日是西洋鬼節「萬聖節」，許多爸媽都會幫孩子精心打扮各種特殊造型，當然吃的方面也不能馬虎，有一名媽媽為孩子親手製作萬聖節便當成品PO到臉書上後讓許多人看了非常驚艷，大讚根本就是「藝術品」。

這名媽媽在臉書「家常菜」分享兩個自己幫孩子做的萬聖節便當，其中一個裡面有可愛的幽靈和星星圖案，另一個還做成10宮格，每一宮格都有不同造型，有木乃伊、蜘蛛絲、骷顱頭、蝙蝠、幽靈、南瓜等圖案，非常應景有趣。

原PO還小小透露便當菜色，「星星底下藏著玉米燒肉卷，怪獸格子便當的主菜則是日式薑汁肉燥，都是下飯的家常菜」，精緻的便當造型讓人看了也捨不得吃。

眾人看到成品後無不給予讚賞，「同學應該很羨慕吧！根本捨不得吃」、「年輕的媽媽要像妳這麼賢慧用心，早上早起做早餐找不到幾個了，佩服」、「太誇張了！這已經是藝術品了」、「藝術創作的好手藝！好棒棒」、「太強了！太有才！」、「請收下我的膝蓋」、「好厲害的巧手喔！太可愛了」、「好厲害～用心又巧手，兼具營養及美感」、「太可愛了，妳是位料理創作藝術家」。

萬聖節 便當

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