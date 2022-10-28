彰化夜市爌肉歇業 網不解：下一代寧當代課老師也不接手？

彰化市成功路經營一甲子爌肉飯名店「夜市爌肉」即將歇業，鐘姓老闆受訪指出，做了30年實在太累了，想退休去遊山玩水了。鐘老闆有一子一女，兒子沒興趣接手，而女兒則是在做代課老師，有網友不解表示，「為何寧願當薪水低也不穩定的代課老師也不接爸媽名店？」其他網友則指出，做吃的很辛苦，直言「做60年人家會缺錢嗎？」

64歲的鐘老闆感嘆地說，同學都退休了剩他還在做，很可憐，自己也很捨不得，但總有一天會休息，說要退休一年拖過一年也不是辦法；至於好味道是否會傳承，他說，店家是老一輩流傳下來的，不是他創立的，不是他要傳就能傳。

對此，PTT網友發文表示，「老闆有一子一女，兒子沒興趣接手，而女兒則是在做代課老師，代課老師眾所皆知薪水不高也不穩定，相較爸媽的生意，收入肯定比不上，可是老闆的子女卻寧願去外面領月薪，而且還不是正式老師說，也不接下爸媽打下很好基礎的滷肉飯店，大家應該也覺得很納悶吧，我是覺得還蠻可惜的說，這麼好吃的東西以後又少一家了」。

其他網友則留言「做吃的很累」、「如果完全沒涉獵，以後自己做也很辛苦吧，丈夫或其他家人也不見得想做」、「你怎麼會叫知識份子去賣滷肉飯」、「我家附近超好吃肉圓攤販也是收起來，老闆說兒子不接，到處問有沒有人有興趣想接，結果都沒有，最後就收起來了」。

有網友直言「要經營名店也不容易阿，而且你也不清楚他們家庭內部狀況，更不用說倘若子女心不在此，又為何一定要他們接」、「光老爸老媽賺一輩子的遺產就可以預期到了，下一代何必又跳下去累一輩子」。

還有網友留言「這種名店很賺的，可能好幾棟房收租，女兒其實是包租婆…去代課只是交朋友好嗎」、「做六十幾年，存款跟房產應該都有了，不穩定也還好吧」、「做吃的不用到知名只要地方上常客固定光顧做個幾十年，房子都好幾棟賓士好幾台，以後孩子等當包租公婆就好，代課老師只是做興趣的而已」。