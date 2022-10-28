日本搭機遇地勤暖心舉動 網友一見驚喜「萬聖節的美好回憶」

10月31日的萬聖節即將到來，講到一般對萬聖節的第一印象，就會想到咧嘴笑著的南瓜「傑克燈籠」。近來有位日本網友，就在意外的場合下，看到這顆萬聖節南瓜的造型，影片分享後也引起了討論。

根據日本媒體「grape」報導，日本twitter網友「S9992020」最近分享一段影片，表示最近他在九州鹿兒島機場搭乘飛機時，意外看到機場的地勤人員，默默用強力水柱在地上畫出傑克燈籠的造型，還寫下了「要再來鹿兒島玩喔」的字樣，並向乘客們鞠躬致意。

S9992020表示，機場地勤這項應景又貼心的舉動，讓機上乘客們馬上響起一陣歡笑聲，他也開心地說「鹿兒島機場～我會再來的喔」。而這項有趣的體驗，也引起網友們的迴響。

許多網友就紛紛表示「不是金錢和規模，這才是讓人最有印象的服務」、「這真的會讓人留下永恆的美好回憶」、「職業水準的到哪都是職業」、「技術很好耶，連寫的字都很清晰」、「這個人該不會在迪士尼工作過吧」、「鹿兒島真的很棒！屋久島、種子島、櫻島、指宿…人和土地和食物都超讚」。