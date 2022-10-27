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190公分高男子被盤查秀狐耳證件照 員警卻怒罵「別騙人了」

聯合新聞網／ 綜合報導
一位190公分的日本網友嚮往可愛的打扮，連駕照也用類似打扮的照片。圖擷自まいどなニュース
一位190公分的日本網友嚮往可愛的打扮，連駕照也用類似打扮的照片。圖擷自まいどなニュース

在拍攝身份證、駕照等照片時，一般都會選用較為樸素、清晰的照片，讓人看一眼，就能和本人核對身份。不過近來一位日本網友的駕照照片，因為實在太過特別，不只引起許多討論，甚至還讓他遭到警察的質疑。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「hitonounti」雖然是個身高來到190公分的男子，不過因為嚮往可愛的打扮，於是將頭髮染白，並且穿上女僕裝、狐狸耳朵等衣服裝飾生活。今年八月他在更新駕照時，也乾脆以這種扮相入境拍照。

hitonounti表示，他因為這身打扮的關係，時常被誤認為是外國人。日前他在大阪日本橋地區散步時，被巡邏員警關切，因此出示了自己的駕照證明身份。警察看到上頭照片，一度還不高興地怒吼「你別騙人喔」。但hitonounti這就是貨真價實的本人駕照，並耐心請對方好好再確認過，才解決了這場小騷動。

近來他在twitter上分享這張證件照，網友們也紛紛表示「難怪會被生氣」、「太過份了，明明就很可愛」、「本人是認真的，那就是警察的問題了」、「情報量過多」、「原來駕照上這種照片也能用」、「服裝好像穿什麼都可以所以OK」、「警察是因為照片和本人樣子不同生氣，還是相同而生氣啊」。

駕照

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