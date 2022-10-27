190公分高男子被盤查秀狐耳證件照 員警卻怒罵「別騙人了」
在拍攝身份證、駕照等照片時，一般都會選用較為樸素、清晰的照片，讓人看一眼，就能和本人核對身份。不過近來一位日本網友的駕照照片，因為實在太過特別，不只引起許多討論，甚至還讓他遭到警察的質疑。
根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「hitonounti」雖然是個身高來到190公分的男子，不過因為嚮往可愛的打扮，於是將頭髮染白，並且穿上女僕裝、狐狸耳朵等衣服裝飾生活。今年八月他在更新駕照時，也乾脆以這種扮相入境拍照。
hitonounti表示，他因為這身打扮的關係，時常被誤認為是外國人。日前他在大阪日本橋地區散步時，被巡邏員警關切，因此出示了自己的駕照證明身份。警察看到上頭照片，一度還不高興地怒吼「你別騙人喔」。但hitonounti這就是貨真價實的本人駕照，並耐心請對方好好再確認過，才解決了這場小騷動。
職質受けたから快く免許証出したら偽物の免許証だと思われてデカい声で警察に怒られた🥹💦 pic.twitter.com/E8F4sDMtju— 12歳ちゃん (@hitonounti) October 20, 2022
近來他在twitter上分享這張證件照，網友們也紛紛表示「難怪會被生氣」、「太過份了，明明就很可愛」、「本人是認真的，那就是警察的問題了」、「情報量過多」、「原來駕照上這種照片也能用」、「服裝好像穿什麼都可以所以OK」、「警察是因為照片和本人樣子不同生氣，還是相同而生氣啊」。
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