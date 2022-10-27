車主自製標語「沒有中柱不用代立」 停車立不立中柱網戰翻

在市區騎機車時常會碰上停車位一位難求的窘境，而就在一整排停好的機車中，偶爾會見到因為只立「側柱」而傾斜的車輛，不少民眾見狀會將立側柱的車輛扶正並改立「中柱」，挪出空間讓愛車有個容身之處。近日網友在路上發現有人自製看板固定在機車後座，上頭寫著「沒有中柱不用代立」，引發網友討論。

網友在臉書「路上觀察學院」分享一張照片，只見一台看起來很有「歷史感」的小綿羊機車後座靠背上貼著一張紙，紅色字樣寫著「沒有中柱不用代立」，一旁還有詳細的說明文字：「中柱因被人硬移車毀損拆除，型號停產無法再安裝，請勿擅移別人機車，造成毀損依法求償。」

貼文一出也引發「到底要不要立中柱」的論戰，多數網友持贊成意見：「沒有中柱的機車會造成他人困擾好嗎？其他人都乖乖的站好，就你自己在那邊三七步？」、「用側柱就是浪費空間」、「中柱本來就沒有一定要立，只是有沒有公德心的問題而已」，另外也釣出不少苦主表示，自己的機車立中柱站好，牽車時卻發現右方只立側柱的車輛「倚靠」在愛車上，造成移車困難。

認為停車不必立中柱的網友則表示，停車格的空間其實很大，就算立了側柱車身也不會超出格子：「造成別人困擾的原因是你們要兩個格子塞三台…如果大家都遵守一個格子一台，側柱根本不影響。」其他網友回應：「台灣如果停車空間足夠，就不會出現原po這張圖，大家都可以輕鬆進出，誰會想幫他立中柱。」

還有人網購搜出照片中車型的中柱，網友也直言：「基本上會讓車子外觀變成這樣的人你跟他說有中柱他也不會換，因為太貴了。」