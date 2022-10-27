快訊

超越藍綠？苗栗派系恩怨大過政黨 黃派分裂引爆大亂鬥

愛是平等：古巴與墨西哥為何能通過同婚合法？

「地方選舉勝負已定」許信良：反對民進黨抗中保台險招

聽新聞
test
0:00 / 0:00

車主自製標語「沒有中柱不用代立」 停車立不立中柱網戰翻

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自路上觀察學院
圖擷自路上觀察學院

在市區騎機車時常會碰上停車位一位難求的窘境，而就在一整排停好的機車中，偶爾會見到因為只立「側柱」而傾斜的車輛，不少民眾見狀會將立側柱的車輛扶正並改立「中柱」，挪出空間讓愛車有個容身之處。近日網友在路上發現有人自製看板固定在機車後座，上頭寫著「沒有中柱不用代立」，引發網友討論。

網友在臉書路上觀察學院」分享一張照片，只見一台看起來很有「歷史感」的小綿羊機車後座靠背上貼著一張紙，紅色字樣寫著「沒有中柱不用代立」，一旁還有詳細的說明文字：「中柱因被人硬移車毀損拆除，型號停產無法再安裝，請勿擅移別人機車，造成毀損依法求償。」

貼文一出也引發「到底要不要立中柱」的論戰，多數網友持贊成意見：「沒有中柱的機車會造成他人困擾好嗎？其他人都乖乖的站好，就你自己在那邊三七步？」、「用側柱就是浪費空間」、「中柱本來就沒有一定要立，只是有沒有公德心的問題而已」，另外也釣出不少苦主表示，自己的機車立中柱站好，牽車時卻發現右方只立側柱的車輛「倚靠」在愛車上，造成移車困難。

認為停車不必立中柱的網友則表示，停車格的空間其實很大，就算立了側柱車身也不會超出格子：「造成別人困擾的原因是你們要兩個格子塞三台…如果大家都遵守一個格子一台，側柱根本不影響。」其他網友回應：「台灣如果停車空間足夠，就不會出現原po這張圖，大家都可以輕鬆進出，誰會想幫他立中柱。」

還有人網購搜出照片中車型的中柱，網友也直言：「基本上會讓車子外觀變成這樣的人你跟他說有中柱他也不會換，因為太貴了。」

機車族 臉書

延伸閱讀

應屆畢業就月入十萬她卻很焦慮 網友瘋猜職業：難怪壓力大

她小禮服參加閨密婚禮被嗆「心機婊」委屈PO網 網一看齊轟：沒常識

大媽為搶最後一塊蛋糕「使出絕招」 網傻眼：先下手為強概念

借書逾期20年沒還！一查還不只一本 網嘲：圖書館怕了

相關新聞

4萬人朝聖！鍋貼店掛紅布條賀「撐過1年倒店魔咒」 在地人曝心酸內幕

在物價飆漲、房價下不來的年代，店家也嘆生存不易。近日新莊有一間鍋貼店在店門口掛出了紅布條，寫著「本店已突破此店面魔咒撐滿一年」，並且祭出優惠，有網友也貼出背後原因，吸引了4萬人朝聖道賀。

寶可夢阿伯近況曝光！仍騎單車抓寶 網驚覺：手機變少

擁有72支手機同時抓寶的「寶可夢阿伯」陳三元在網路上曾掀起一陣話題，先前傳出他中風，無法正常講話與行走的消息，令許多網友擔心，不過近期有人發現他已經可以繼續騎單車抓寶可夢，讓許多人也替阿伯感到開心。

另類慶生！慶祝自己21歲生日 路邊擺糖果供自取求祝福

生日的時候你會怎麼慶祝？有人會與親朋好友一起慶生，也有人選擇平平淡淡地過，有網友日前在一處校園內看到一個紙箱，上面放了糖果讓人取用，還貼了紙張寫著這是自己21歲的生日，要送糖果給大家分享喜悅，鄉民們看了也覺得心暖暖的。

長期生活在歐美會「改變顏值」？網推測「這1原因」影響大

亞裔男的長相都能輕易辨認？網友發文詢問，為什麼長期在歐美生活的亞裔男生眼睛常會是「小小細長」，引來網友共鳴，甚至有網友專業推測，可能與不同語言使用到的發音部位有關。

沒一顆完整！煮溏心蛋剝殼超崩潰 內行人教撇步

不論茶葉蛋、水煮蛋或者溏心蛋，不少人都會遇到蛋殼不好剝的情況，一名女網友日前在家裡煮26顆溏心蛋，但剝蛋殼卻讓她非常崩潰，她在臉書PO文抱怨後，就有不少內行人提供成功的小撇步。

媽幫孩子做萬聖節便當 成品亮相驚豔眾人：根本是藝術品

10月31日是西洋鬼節「萬聖節」，許多爸媽都會幫孩子精心打扮各種特殊造型，當然吃的方面也不能馬虎，有一名媽媽為孩子親手製作萬聖節便當，成品PO到臉書上後讓許多人看了非常驚艷，大讚根本就是「藝術品」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。