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吃燒烤遇店員「狂換網＋倒數計時」 正妹崩潰：吃頓飯壓力好大

聯合新聞網／ 綜合報導
燒烤示意圖。 圖／pakutaso
燒烤示意圖。 圖／pakutaso

一般人到餐廳用餐，會希望店家提供即時且貼心的服務，但若是服務人員時不時就在周圍晃呢？有民眾抱怨吃燒烤時，遇到服務人員頻繁換烤網，用餐時限快到時又緊迫盯人、每5分鐘提醒一次，讓人吃飯也不得輕鬆。

據原PO描述，當天她們一家人前往燒烤店用餐，限時2個小時，但期間老闆和店員不斷打擾他們用餐，不是頻繁地更換烤網，就是介紹食材有多麼好，即便原PO已表達「有需要會叫人」，還是能發現有人「不斷走來看一下看一下」，像是被監視著，無法好好吃飯。

用餐接近尾聲時，店員先是提醒剩最後半小時可用餐，接著「每隔五分鐘」來報告剩餘時間，讓人不堪其擾。她表示當天並非只有她們一桌客人，店內人很多，卻仍受到這樣熱情的招待，讓她無奈表示，雖然對方沒有做錯什麼事，但吃頓飯壓迫感好重，「我們吃完就說以後不會來了」。

這樣的過度服務，許多人都覺得不能接受，「我會很躁鬱」、「直接拍桌子叫他閉嘴了」、「我也遇過這樣的餐廳，有點討厭，這不是服務，是打擾」、「像這種情況我絕對不會再去第二次了」、「我會告訴店員：可以讓我好好吃頓飯嗎？謝謝」、「人正新烤網，人醜烤到亡」。

有人則認為，「10%服務費很值」、「我每次都遇到，還以為這種提醒時間情形是正常」、「不服務被嫌，服務好也嫌，時間快到了提醒您也要嫌」、「頻繁換烤網我覺得不錯阿，沒差那幾秒吧，至少烤起來食物不會都黑黑的」、「直接跟他說半小時一小時問一次差不多，時間快到了說剩10分在提醒就好了」。

也有熟知內情的人表示，這種服務方式很可能是老闆要求的，「其實那種烤網很會卡黑黑的，他們都不嫌麻煩了，而且你可以拒絕換，說不用，就好囉。他們不問，可能會被組長罵，餐飲很多都這樣，一直要過來收盤子」。

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