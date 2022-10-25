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不是跟大陸比！ 網紅指「2處」不能行動支付：台灣很不發達

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣民眾很常使用的行動支付服務，LINE Pay是其中一項。（LINE Pay提供）
台灣民眾很常使用的行動支付服務，LINE Pay是其中一項。（LINE Pay提供）

行動支付百花齊放，目前包括LINE Pay、Apple Pay等都是台灣人滿常使用的支付工具，不過日前來台環島的比利時、大陸混血YouTuber「錫蘭」（Ceylan）看到台灣的行動支付使用現況，覺得很不發達，並認為事態相當嚴重。

錫蘭在影片中提到，有一些地方像日本仍流行使用現金支付，台灣則在近年開始推廣行動支付，不過他實際體驗後，感覺並不是很好。像台灣最流行的LINE Pay，他就因為是外國人而無法使用。

「我沒有台灣卡」，雖然一部分是他自己的問題，但有些夜市、攤販不能用行動支付，「我很miss（想念）可以直接拿一張卡，或者拿我的Apple Pay就直接付款」。他補充，特別是去過完全不需要任何現金支付的地方之後，「你會開始想念不帶現金這種事情」。

他強調，這不是跟大陸做比較，「世界上很多地方已經都可以不帶現金出門了」，特別是北歐，行動支付一直做得很好，他甚至覺得很多地方做得比大陸還更好。

影片底下有網友留言表示，「我覺得錢包裡面看的到錢會比較安心這是我個人的感受」。也有人說，用現金是很棒的一件事，可以減少一些風險。比如說台灣的銀行壞了，行動支付就無法用了，當然現金也有現金的危險，畢竟現金可能會被搶，「但一個人被搶總比說有用行動支付的人都付不出來錢好吧？」

還有人指出，「香港也要帶現金，小商戶很多都不收電子支付，沒有現金的話就會不太方便。」但有人反倒覺得行動支付真的很方便，「幸好平常會去的店都有，也很少外食，所以很少在用現金。」

行動支付

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