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新北耶誕城年年塞爆 他見「絕美裝置」逆風：抱歉了板橋人

聯合新聞網／ 綜合報導
每年新北耶誕城都造成板橋交通堵塞，是許多當地人眼中的惡夢。不過近日有網友逆風發文，稱雖然對不起板橋人，每年還是會去現場感受一下聖誕節氣氛。本報資料照
每年新北耶誕城都造成板橋交通堵塞，是許多當地人眼中的惡夢。不過近日有網友逆風發文，稱雖然對不起板橋人，每年還是會去現場感受一下聖誕節氣氛。本報資料照

新北耶誕城年年造成板橋地區交通癱瘓，因此也被板橋人戲稱為「撒旦城」。近日卻有網友逆風發文，直言聖誕節還是想感受一下節慶氣氛，而且看到今年耶誕城設置的絕美光廊，讓他決定再去一次，不少網友也附和道「只好對不起板橋人了」。

「對不起，我今年還是想去耶誕城。」一名男網友在Dcard發文表示，他每年一定都會到訪新北耶誕城，期望感染一下聖誕節氣氛，而且看到今年新北市政府釋出的「光廊美照」，讓他很想揪人一起拍照。

今年新北耶誕城設置7大光廊，該圖分別為白雪光廊（左上）、極地光廊（右上）、綺麗光廊（左下）和寶石光廊（右下）。圖擷自新北歡樂耶誕城 官網
今年新北耶誕城設置7大光廊，該圖分別為白雪光廊（左上）、極地光廊（右上）、綺麗光廊（左下）和寶石光廊（右下）。圖擷自新北歡樂耶誕城 官網

貼文一出，意外釣出不少同樣想去新北耶誕城的網友，「我也蠻愛耶誕城的 QQ」、「去年完全沒興趣，今年的超想去」、「對不起，我是板橋人之恥，我好想去！」、「身為住在附近的居民還是每年都報到，反正兩條腿能走到不用擠捷運」、「我也很喜歡耶誕城，每年都一定會去」。

不過仍有一些板橋人表示無奈，「真的拜託不要再來了，一根電子竹筍有什麼好看的，以前高中要回家真的有夠痛苦，撒旦城欸⋯」、「在那段時間經過板橋真的會讓人想死，都覺得自己快得肺癌了」、「身為板橋人對耶誕城怨恨+++」。

新北 歡樂耶誕城 塞車 聖誕節

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