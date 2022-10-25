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新北耶誕城年年塞爆 他見「絕美裝置」逆風：抱歉了板橋人
新北耶誕城年年造成板橋地區交通癱瘓，因此也被板橋人戲稱為「撒旦城」。近日卻有網友逆風發文，直言聖誕節還是想感受一下節慶氣氛，而且看到今年耶誕城設置的絕美光廊，讓他決定再去一次，不少網友也附和道「只好對不起板橋人了」。
「對不起，我今年還是想去耶誕城。」一名男網友在Dcard發文表示，他每年一定都會到訪新北耶誕城，期望感染一下聖誕節氣氛，而且看到今年新北市政府釋出的「光廊美照」，讓他很想揪人一起拍照。
貼文一出，意外釣出不少同樣想去新北耶誕城的網友，「我也蠻愛耶誕城的 QQ」、「去年完全沒興趣，今年的超想去」、「對不起，我是板橋人之恥，我好想去！」、「身為住在附近的居民還是每年都報到，反正兩條腿能走到不用擠捷運」、「我也很喜歡耶誕城，每年都一定會去」。
不過仍有一些板橋人表示無奈，「真的拜託不要再來了，一根電子竹筍有什麼好看的，以前高中要回家真的有夠痛苦，撒旦城欸⋯」、「在那段時間經過板橋真的會讓人想死，都覺得自己快得肺癌了」、「身為板橋人對耶誕城怨恨+++」。
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