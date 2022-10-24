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藍白拖接班人？店內驚見五人腳穿同款拖鞋 網笑翻：我也有

聯合新聞網／ 綜合報導
五個人穿著同款拖鞋，意外引發話題。圖擷自路上觀察學院
五個人穿著同款拖鞋，意外引發話題。圖擷自路上觀察學院

走在路上的時候，難免會和路人穿同款衣服，甚至背一樣的包包都是有可能的。一名網友在臉書上發文，表示吃完晚餐在排隊結帳時，居然意外看到五個人都穿同款拖鞋，而且不是經典藍白拖，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從附上的照片中可以看見五個人的拖鞋都同款，都是深色的勃肯拖鞋，讓人以為是特地約好的。原PO表示下午出門時，先發現兩個朋友意外撞同款拖鞋，但萬萬沒想到，吃完晚餐排隊結帳時，竟然和其他陌生人再次撞款，令他驚訝直呼「不幸發生連環追撞事件！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「勃肯拖鞋幫，都是自己人」、「只要不是撞邪都好」、「那家餐廳是不是要換室內拖鞋」、「這是哪家飯店提供的拖鞋」、「這應該是國民同鞋了」、「像極了藍白拖的年代，家家都有一雙藍白拖」、「全台灣還有誰沒買的，老闆數鈔笑呵呵」、「謝謝分享，這雙筆記不能買」。

另外，有網友直呼自己的拖鞋也是同款，「正在回覆的我也是一樣的拖鞋」、「點完笑臉後發現…我的拖鞋也是一樣的」、「我也正在穿同樣的拖鞋中」、「本來在打哈哈哈的我，打開照片仔細看了看，發現這是老公買給我的那雙」、「這雙拖鞋…我家也有三雙」、「這實在很好穿」、「笑完再默默低頭看一下，我現在腳上穿的也是」。

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