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當兵感染什麼最恐怖 過來人秒點名「這疾病」：一個中全連中

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都很擔心當兵期間感冒生病。 示意圖／聯合報系資料照片
不少人都很擔心當兵期間感冒生病。 示意圖／聯合報系資料照片

多數男生都有當兵經驗，不僅害怕在裡面遇到魔鬼班長，也很擔心會不小心感冒生病。一名網友在網路上發文，好奇詢問大家「當兵時有被傳染過什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上以「當兵時被傳染什麼」為題發文，原PO坦言因為當兵期間大家24小時都待在一起，所以偶爾被傳染感冒是很正常的事情，加上所有的衣物都是共同送洗，就連看醫生時對方也說自己有被傳染過香港腳。對此，原PO好奇詢問「大家還有被傳染什麼？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「肺炎，過年放假回家掛急診」、「甜品有問題，營區食物中毒」、「新訓進去半個多月就感冒，之後超久才好」、「新訓時得肺炎燒到快40度，醫護和醫官還以為我裝病，死不開轉診單」、「砂眼和感冒是最基本的」。

其中，最多網友點名「流感」，「流感吧！一個中全連中」、「新訓的流感根本就是魔王，進去就被感染，一個多月才好」、「流感吧，記得打疫苗，防不住的」。

流感 感冒 PTT 肺炎

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