一植物被養成乾燥枯木色 內行人辨出品種：居然能讓它領便當
不少人都喜歡種植植物，不僅可以用來欣賞，還可以讓環境感受變更好。日前一名網友在臉書上發文，分享一盆植物變成枯木的顏色，生命狀況似乎不太理想，而貼文曝光後也掀起討論，還有內行人眼尖認出正確品種。
日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見植物呈現類似枯木的顏色，整體看起來非常乾燥不健康，似乎輕輕一拗就會斷掉。對此，原PO在貼文中直呼「仙人掌養成這樣也太難…」。
貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「以為是當歸切片」、「堪比把塑膠花養死的人」、「它已枯到不成人形…早點超渡吧」、「可能用除濕機在養」、「需要多少時間的淬鍊」、「我家的沒在澆水也不至於這樣，到底是對它做了什麼」、「這個環境比沙漠還嚴苛」。
另外，也有網友提到，「其實多肉跟仙人掌沒有想像中好養耶…水太多也不行，水太少也不行，日光好像還要控制有的沒的」、「多肉是真的嬌貴，但仙人掌一般人還是可以顧活，有在顧的話啦」、「太常澆水造成根部潰爛，然後整個就毀了」、「如果感染病菌直接爛芯，是會很快死一個措手不及的」。
最後，有內行人表示它其實不是仙人掌，「這是大戟科的龍骨木，比仙人掌科還強的植物耶…居然能讓它領便當了」、「小知識，它不是仙人掌」、「這是大戟科，名為龍骨的多肉植物，也叫霸王花，不是仙人掌科」、「大戟科跟仙人掌科差很多」、「這是大戟科，不是仙人掌」。
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