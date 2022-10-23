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史無前例！陳亞蘭以女演員身份奪下視帝 獎項名稱藏有關鍵字

聯合新聞網／ 綜合報導
陳亞蘭奪下金鐘獎戲劇節目男主角獎。 聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影
陳亞蘭奪下金鐘獎戲劇節目男主角獎。 聯合報系資料照片／記者沈昱嘉攝影

金鐘57戲劇節目頒獎典禮昨（22）日在國父紀念館舉行，陳亞蘭以《嘉慶君遊臺灣》入圍戲劇節目男主角獎，甚至創下歷史，首度以女演員身份奪下視帝，消息曝光後也在網路上掀起討論。

一名網友在PTT上以「金鐘獎最佳戲劇男主角」為題發文，原PO提到陳亞蘭獲得金鐘獎最佳戲劇男主角，是史上第一位女演員入圍男主角獎還得獎的人。對此，原PO直呼「其他入圍者應該傻爆眼吧…就像標題沒分類一樣」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「一堆男競爭對手傻眼」、「還是感覺很奇怪，女演員得男主角獎」、「之後第三性得男主女主都不意外了」、「我還是覺得要將這種分到別類評比」。

也有網友提到，「她演的是男主角沒錯啊，坦白講真的實至名歸，沒什麼好酸的」、「男主角沒問題，又不是男演員獎」、「她確實是演男主角，我覺得沒問題」、「本來覺得奇怪，但人家得的是最佳男主角而不是最佳男演員，這其實挺合理的」。

陳亞蘭獲獎時淚流滿面，同時不忘感謝恩師楊麗花，「我有這個小小的成就，都是她賦予我的，她教我做人、演戲、詮釋男性角色，這個獎應該是她得的，但是楊麗花永遠是我們心目中的最佳男主角。」

PTT 金鐘獎 陳亞蘭

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