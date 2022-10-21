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都市傳說係金A！搭長途客運喝早餐店奶茶 下場讓他超後悔

聯合新聞網／ 綜合報導
肚子痛示意圖。照片來源／ingimage
肚子痛示意圖。照片來源／ingimage

早餐店的奶茶一直都被視為是種「都市傳說」，主要是因為不少人喝了之後都會拉肚子，當然也有人喝了沒事，以前就有專家撰文解析原因。一名網友在臉書上透露日前買了早餐店奶茶去搭客運，沒想到喝完竟然肚子不舒服，讓他後悔地說「我怎麼會蠢到在搭長程客運時喝早餐店奶茶」。

這名網友在臉書「爆怨公社表示，日前買了早餐店的奶茶後就去搭客運，沒想到喝完後，大家口耳相傳的「都市傳說」竟然成真，在車上開始出現肚子絞痛的狀況，讓他直冒冷汗。

原PO在留言區透露，本來想在車上的廁所解放，但卻發現廁所裡沒有衛生紙，只好持續地憋著，並不斷地在椅子上扭來扭去，他哀號「肚子絞到差點往生」。

貼文笑翻一票人，「太勇敢了」、「滾燙的水屁一直波濤洶湧，對吧？」、「專治便秘，如果沒便秘就清腸胃」、「真的拉肚子沒廁所是人間痛苦」、「我佩服你！我都是到了目的地才敢放膽喝」、「勇者…respect」、「世間第一痛，縮肛反饋」、「坐長途巴士（含國外），必備瀉立停藥物，是我不二準則」。

爆怨公社 奶茶 客運

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