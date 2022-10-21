陳時中抽「12號」自認幸運之神眷顧 PTT網友揭投票時更加分

民進黨台北市長候選人陳時中今（21）日完成號次抽籤，號碼為12號，他表示12代表他要服務台北市12個區、名字的諧音「時鐘」也是12個時區，所以「台北12區，全挺陳時中」，更覺得受到幸運之神眷顧。也有網友認為最後一號，會在選票的兩邊，選民完全不用怕蓋錯，又更加分了。

陳時中今日親自赴台北市選舉委員會抽籤，抽到12號，直呼是「幸運之神眷顧」，他表示，抽到12號，心情非常好，12代表12個時區、12個月、台北市12區，名字的諧音「時鐘」也是12個時區，「12」跟他都非常有關係，對於12區都要努力去爭取服務，所以「台北12區，全挺陳時中」。

另有網友在PTT上表示，陳時中抽到最後一號（12號），選民完全不用怕蓋錯，又大加分了，反觀蔣萬安（6號）、黃珊珊（8號）處在亂軍之中混戰，直呼「太不利了」。

有支持者網友留言，「台北12區，吉祥數字」、「候選人在選票二邊很好蓋」、「北市12區，大獲全勝」、「代表台北12區全部挺陳時中」、「跟幾號無關、投票前繼續加油，希望天龍國人有正確選擇」。

不過也有網友不認同的表示，「12號，最後一名」、「真的太佩服他的想像了」、「12點了回去睡覺，已經很晚了不要再唱歌喝酒了」、「想到軍方常在喊的：1212踏步前進…」、「十二不赦」、「最後一號會不會反而折在下面就懶的翻過來蓋了」、「別投最後一個就對了」。