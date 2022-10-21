開幕紅布條這樣寫 網友看了笑翻：老闆店是不想要了嗎？

通常一間新開幕的店都會掛上紅布條來宣傳，甚至會寫上優惠措施來吸引客人上門，不過有網友在臉書貼出一張照片，只見一家新開的粥品店所掛出的紅布條，上頭的宣傳標語卻讓人看了哭笑不得，照片一出也引起不少討論。

從原PO在「爆廢公社二館」貼出的照片看到，這間賣粥品的店家掛出的紅布條上頭寫著「開幕期間（三天）帶老婆9折，帶女朋友8折，帶種兩個一起帶來，免費粥一碗」，當中的「粥一碗」還寫得特別小字，原PO看了忍不住笑說「我看老闆店是不想要了，開幕三天就被家庭紛爭砸光」。

照片笑翻不少人，「老婆女友一起帶來，直接打到骨折」、「老闆不夠意思，沒有帶老公來9折，帶男朋友來8折，帶2個來免單」、「老闆你應該是不想開店了，女人的戰爭是很恐怖的」、「免費…叫救護車」、「兩個一起來，還有命吃？」、「這個還好，我看過有人老婆跟前妻還有前女友一起烤肉聊天的」、「兩個一起帶，免費粥一碗（揍一晚）」。

還有網友貢獻解方，「前世女友算嗎？」、「女兒是前世女友沒錯吧」、「帶前任女友、現任老婆不就解了？」、「帶女兒（上輩子的情人）跟老婆一樣免費」、「帶去時~女朋友，吃到一半~求婚就變成老婆」、「爸爸帶老婆、兒子帶女友，這樣是不是兩個都帶來了」。