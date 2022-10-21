外送員安全帽上黏媽祖神像 網警告：當心反效果

不少人當外送員都努力地勤跑單，就是希望能多賺點錢，有網友就在臉書轉貼一張照片，只見一名外送員的安全帽上面頂著一尊神像，似乎在祈求神明能讓自己接到很多單，突兀的畫面也引起不少討論。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，一名外送員的安全帽正上方裝的不是行車記錄器，反而是一尊小型神像，神像還掛著布條寫著「白沙屯媽祖」，原PO還打趣地配上旁白「保庇保庇保庇保庇保庇保庇啊！保庇三寶退散，保庇我天天爆單」。

照片讓不少人看了笑翻，「走樓梯就撞掉了吧」、「移動式神轎！有沒有人經過時在膜拜他的？」、「人在做神在看，客人不敢騙餐費」、「這要是三重蘆洲的樓梯，肯定沒多久就撞掉了」、「是怕亂發誓被雷打到嗎？」、「給我下來迎媽祖順便拿餐點」、「安座要看時辰，不能亂黏」、「你還少了千里眼跟順風耳」、「媽祖：老娘是顧海的」、「哥跑的不是外送，是帶媽袓祖兜兜風」。

不過也有人覺得這樣的做法對神明不敬，「這樣不太好吧」、「讓神明淋雨？不怕神跑掉？」、「媽祖淋雨沒關係嗎？」「會有冤魂來申冤吧」、「會反效果，那種東西會找你幫忙」。