快訊

女王與她的相機：用鏡頭捕捉的英國皇家人生

竹聯幫蘭堂大老告別式 英系黃承國列治喪名譽副主委

獨／教育部點頭了 聘陳文章任台大校長 明年元月上任

外送員安全帽上黏媽祖神像 網警告：當心反效果

聯合新聞網／ 綜合報導
一名外送員在安全帽上方黏上媽祖神像，突兀的畫面引起熱議。 圖擷自外送員的奇聞怪事
一名外送員在安全帽上方黏上媽祖神像，突兀的畫面引起熱議。 圖擷自外送員的奇聞怪事

不少人當外送員都努力地勤跑單，就是希望能多賺點錢，有網友就在臉書轉貼一張照片，只見一名外送員的安全帽上面頂著一尊神像，似乎在祈求神明能讓自己接到很多單，突兀的畫面也引起不少討論。

從原PO在臉書「外送員的奇聞怪事」貼出的照片看到，一名外送員的安全帽正上方裝的不是行車記錄器，反而是一尊小型神像，神像還掛著布條寫著「白沙屯媽祖」，原PO還打趣地配上旁白「保庇保庇保庇保庇保庇保庇啊！保庇三寶退散，保庇我天天爆單」。

照片讓不少人看了笑翻，「走樓梯就撞掉了吧」、「移動式神轎！有沒有人經過時在膜拜他的？」、「人在做神在看，客人不敢騙餐費」、「這要是三重蘆洲的樓梯，肯定沒多久就撞掉了」、「是怕亂發誓被雷打到嗎？」、「給我下來迎媽祖順便拿餐點」、「安座要看時辰，不能亂黏」、「你還少了千里眼跟順風耳」、「媽祖：老娘是顧海的」、「哥跑的不是外送，是帶媽袓祖兜兜風」。

不過也有人覺得這樣的做法對神明不敬，「這樣不太好吧」、「讓神明淋雨？不怕神跑掉？」、「媽祖淋雨沒關係嗎？」「會有冤魂來申冤吧」、「會反效果，那種東西會找你幫忙」。

外送員 媽祖

延伸閱讀

世界最高媽祖今在澎湖揭幕 卻遭地方人士質疑時間點不對

哈士奇自己開門拿外賣！外送員看傻呆站「牠猛踹門逐客」：別打擾我吃飯

土石流要外送員「挖開路」送餐小費金額曝光 網傻眼：加5000都不去

孝孫訂單備註1請求 外送員一看秒哭：阿嬤很有福氣

相關新聞

外送員安全帽上黏媽祖神像 網警告：當心反效果

不少人當外送員都努力地勤跑單，就是希望能多賺點錢，有網友就在臉書轉貼一張照片，只見一名外送員的安全帽上面頂著一尊神像，似乎在祈求神明能讓自己接到很多單，突兀的畫面也引起不少討論。

穿爆乳裝和好友逛街吃飯 閨密怒：穿這樣是要誘惑我男友嗎？

女孩子總是喜歡打扮得漂漂亮亮的，尤其出門逛街吃飯，更是想要穿著美美的吸引目光，但有一名女網友卻抱怨和閨密出去吃飯時，因為穿得太露太性感，竟遭到對方指責是在勾引她男友，讓女網友相當無言地說「穿著問題…是我要改嗎？」

整疊新台幣鈔票放冰箱三個月「長出灰毛」 網曝背後超噁原因

每個人存放金錢的習慣都不同，有人會把錢存入銀行，也有人偏好放在家中。一名網友在臉書上發文，表示自己把新台幣放在冰箱三個月，結果鈔票周圍竟然長出超噁灰毛，貼文曝光後也掀起討論。

員工頸部長20公分脂肪瘤沒錢開刀 老闆霸氣：萬元醫藥費我付

求職時若能遇到體貼員工的好雇主，相信是不少人最大的期望。一名麵店老闆表示日前有位婦人來面試，他發現對方頸部有顆20公分大的脂肪瘤，但因為家境不好又積欠健保費，所以無法負擔開刀費用，沒想到老闆好人做到底，願意幫忙支付手術費，讓這名婦人相當感動，網友們看了也大讚老闆很有愛。

陳時中民調屢墊底 網友對該「保珊」或「保蔣」掀討論

近日《震傳媒》和《美麗島電子報》針對台北市選戰民調，民進黨台北市長參選人陳時中皆居於第3，有網友就表示目前陳時中墊底「基本上底定」，因此淺綠可以決定要「保珊還是保蔣」，並列出兩者優劣，引來許多網友討論。

一診看70位病人怎麼辦到？醫師PO文曝「1餐未吃」辛酸真相

許多醫院的醫師一天看診的病患數量都相當驚人，一名網友就好奇，有些醫師一次一診都看到70位病人，醫院跟醫師究竟是「怎麼想的」，沒想到文章引來醫師現身說法，還道出「一餐都還沒吃」的辛酸真相。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。