穿爆乳裝和好友逛街吃飯 閨密怒：穿這樣是要誘惑我男友嗎？

女孩子總是喜歡打扮得漂漂亮亮的，尤其出門逛街吃飯，更是想要穿著美美的吸引目光，但有一名女網友卻抱怨和閨密出去吃飯時，因為穿得太露太性感，竟遭到對方指責是在勾引她男友，讓女網友相當無言地說「穿著問題…是我要改嗎？」

這名女網友在Dcard發文表示，日前跟閨密一起逛街吃飯，當天她穿著露肩又大露半球的性感衣服，閨密則穿細肩帶蕾絲洋裝，但原PO說事前並不知道對方會帶男友以及男性朋友同行，因此在穿著上讓好友看了非常不開心。

原PO說當天吃飯時，她發現閨密的男友和男性友人一直盯著她的胸部看，此舉惹得對方非常不開心，於是叫她到廁所去理論。閨密一開口就指責「妳穿這樣不會太過份嗎？全場焦點只有妳，沒人看我，連我男友都在看妳，妳是要誘惑他嗎？」但原PO極力反駁，並表示根本不知道對方會帶男友來，不過閨密聽不進去，出去後就把男友和友人帶走，留下原PO一個人在原地。

回到家後，原PO將閨密的LINE刪除，IG也退追，她無奈地想問大家「穿著是自己選擇的吧？為何別人因為這樣就看不順眼？所以是我要改變穿著的意思嗎？」

貼文引起眾人熱議，「妳講到重點，沒妨礙他人的確是個人自由，妳前閨密無法接受也是她自己的感受問題，其實都是彼此尊重問題」、「好朋友應該是會互相尊重彼此的感受的吧，但誰叫她沒事先講，想體諒也來不及，總不能再跑回家換衣服」、「雖然穿什麼是個人自由，但妳敢說妳穿這樣不是故意給別人看的嗎？」、「逛街沒看過穿這樣的」、「我覺得一般女生不會像妳這樣穿出門」、「自己穿什麼跟要給誰看有什麼關係嗎？自己穿喜歡的衣服本來就不是為了要給別人看」。

也有網友認為原PO穿著太辣，要人不看都很難，「妳們的穿著確實一般男性都會多看幾眼，很正常吧」、「這個範圍太大，不想看到都難」、「別說男生了，女生都會多看兩眼」、「那種穿著是我也會移不開眼睛，太辣了」、「大奶穿這種衣服連我都想偷瞄了」、「可能你閨密羨慕妳有大奶，她自己沒有吧，是我我也會看（羨慕）」、「可是真的好養眼」。