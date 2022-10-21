整疊新台幣鈔票放冰箱三個月「長出灰毛」 網曝背後超噁原因

每個人存放金錢的習慣都不同，有人會把錢存入銀行，也有人偏好放在家中。一名網友在臉書上發文，表示自己把新台幣放在冰箱三個月，結果鈔票周圍竟然長出超噁灰毛，貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，他在貼文開頭就驚訝直呼「第一次看到新台幣會長毛，打開連我自己都嚇到！」從照片中可以看見右手邊有一疊紅色百元鈔，鈔票兩側還用橡皮筋綁住，左邊還有數疊藍色千元鈔。仔細一看，鈔票的周圍長出灰毛，而且似乎已經累積一段時間。對此，原PO強調自己很確定冰箱內是乾的，會這樣做則是因為懶得去銀行存，但沒想到鈔票過了三個月居然發霉了。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「聰明啊！萬一遭小偷，應該也不會想到冰箱有錢」、「冰箱是財庫，財庫有霉代表會倒霉，錢長霉代表會沒錢」、「證明放冰箱也可以有『毛』利」、「這是利息…」、「真羨慕，還有錢可以放到長毛」、「冷到自己穿毛衣了」、「長毛沒關系，不要長腳就好」、「放我口袋保證一毛不留」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我以前也喜歡放冷凍庫，結果有一次急著用錢，但是鈔票結冰了，我還用電風扇吹了很久才拿到我的錢」、「試著放更久一點，鈔票就會長出香菇，我放過」、「我也放冰箱，可是來不及長毛就沒了」。

最後，有網友推測長毛的可能原因，「有可能是錢本身就有水氣，然後你又放在不通風的地方」、「錢很髒，加上放在密閉溫室，最後就發霉了」、「鈔票本來就是細菌培養皿」、「上面有細菌所以產生化學反應吧」、「悶熱有濕氣，長毛的最佳環境」、「冰箱非常潮濕，不可能是乾的，因為氣溫低，所以你誤以為是乾燥，所有東西冰三個月還是會發霉，何況是細菌非常多的鈔票」。