員工頸部長20公分脂肪瘤沒錢開刀 老闆霸氣：萬元醫藥費我付

求職時若能遇到體貼員工的好雇主，相信是不少人最大的期望。一名麵店老闆表示日前有位婦人來面試，他發現對方頸部有顆20公分大的脂肪瘤，但因為家境不好又積欠健保費，所以無法負擔開刀費用，沒想到老闆好人做到底，願意幫忙支付手術費，讓這名婦人相當感動，網友們看了也大讚老闆很有愛。

這名麵店老闆在臉書「上泓園川燙麵-博館總店」發文透露，前幾天面試一名女員工，對方55歲但外表卻看起來像是快要70歲，讓他感覺得出是位苦命人。第一天上班時，老闆就發現女員工頸部有顆20公分大的脂肪瘤，詢問之下才知道對方因為積欠健保費7、8萬元，打零工只能應付基本生活所需，根本沒有多餘的錢負擔手術費。

老闆聽了霸氣地表示「妳現在去台中醫院掛號外科，讓我知道費用，若我能力所及會幫妳負擔，畢竟妳剛來不到一個小時，我連勞健保都還沒給妳加保」，婦人聽了相當感動，幾乎快哭了地說謝謝。

貼文也感動所有網友，「這麼佛心的老闆一定要支持一下的」、「有機會一定去吃吃看，那麼暖心的店家」、「也許表面是把錢付出去，但實際上這位員工已經一輩子記著你了，被記著的人會一直活下去」、「老闆的愛心是社會的溫暖」、「好人一生平安」、「好老闆，祝您生意興隆」、「只好用新台幣支持了」。