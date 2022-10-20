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一診看70位病人怎麼辦到？醫師PO文曝「1餐未吃」辛酸真相

聯合新聞網／ 綜合報導
一診要看70位病患究竟怎麼處理？有醫師親上火線PO文說明。 示意圖／ingimage
一診要看70位病患究竟怎麼處理？有醫師親上火線PO文說明。 示意圖／ingimage

許多醫院的醫師一天看診的病患數量都相當驚人，一名網友就好奇，有些醫師一次一診都看到70位病人，醫院跟醫師究竟是「怎麼想的」，沒想到文章引來醫師現身說法，還道出「一餐都還沒吃」的辛酸真相。

一名網友在PTT八卦版以「一診看70位病人？」為題發文，表示自己很好奇，有些醫院的醫師一次一診都看到70位病人，如原PO隔壁診的，四點左右去，再加做一個X光，到下午快五點結束，但離開時隔壁「還在40幾號，看一下總共有70人啊！」，此時很多診甚至都已經關了，就「剩他這一診還在排隊」。

於是該名網友相當好奇，一次看到70位病人的，究竟是「醫者父母心，來一個看一個」，還是「反正你敢掛我敢看」，到底掛到70多位的診，醫院跟醫師到底是怎麼想的？沒想到該文引來醫師回答，表示自己常常只看30幾個就看5個小時，過程中包含換藥、小手術、清創，平均一個病人10分鐘「根本不夠」。該名醫師也補充，「花心力看病人」跟「亂看」花的心力完全不是同一個檔次。

該名醫師也強調，健保跟醫院對於花心力看病人的醫師「非常不友善」，所以常常造就醫師每次都開檢查、看報告、抽血、看報告，然後「一個月就過了」。此外，健保對於醫師看診時間長短並沒有加成給付，一律「死豬價」看10秒跟看10分鐘同樣的價錢，另外勞基法逼得醫院一定要讓護士休息滿11小時，護士不滿就檢舉勞工局，醫院就要求醫師加快看診，不然就時間到讓護士下班、減診或者就扣薪水，所以造成好好地看門診對醫師只是額外的折磨。

因此該名醫師表示，大家可以對醫師更友善一些，並列出幾點可以改善醫療環境的做法：

一、當你的醫師因為看診仔細導致看診速度幾乎是龜速的時候，請給上你的支持，甚至不吝嗇寫院長信箱大力的讚揚該醫師看診仔細，醫院最怕病人吵。現行制度下，如果大家都不行動支持醫師花時間看病，久而久之仔細看診的醫師只會被健保跟僵化的體制打倒。

二、候診很久麻煩平心靜氣，要相信醫師因為會公平的守護每個人的健康才看得慢，表示醫師對於其看診品質有其堅持，不要每十分鐘問護理師還要等多久。

三、行有餘力，餵食你的醫師。該發文醫師至PO文時間接近晚上8點仍「一餐都還沒吃」，常常靠病人救濟小零嘴。

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