遇塞車遭鄰車「比中指」怒不怒？ 真相卻讓網讚：很可愛

開車在路上難免會遇到塞車情形，有一名網友就分享他在塞車的路程中，竟遇到隔壁車道的車直接對他「比中指」，但是這舉動不僅沒讓他生氣，還意外感覺對方「很可愛」，引起網友熱議。

一名網友在「爆廢公社二館」貼出一張照片，並表示自己「每天塞車心情已經很差了」、「轉頭一看還被比中指」，這樣的敘述讓人感到相當詫異。

然而從照片來看，駕駛往鄰車方向一看，竟然真的有人對他「比中指」，但其實這是副座駛座位的玻璃上所貼的可愛裝飾，因此讓網友心情瞬間由怒轉樂，大讚「好可愛」。

鄰車「比中指」的真相其實是可愛的車窗貼紙，逗樂許多網友。 圖取自 爆廢公社二館

有網友留言表示「這貼紙太鬧了！哪裡買的到？」、「這個在比讚啦！他只是大拇指比較長」、「我也要貼！」，有趣的照片瞬間逗樂許多網友。