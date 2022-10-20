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萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

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萬華槍手連傷4人臉書卻曝「不想混太難」 網指浪子想回頭先做1事

聯合新聞網／ 綜合報導
槍手(右二)釋放人質後隨後傳出槍聲，搶手自殺倒下。記者林澔一/攝影
槍手(右二)釋放人質後隨後傳出槍聲，搶手自殺倒下。記者林澔一/攝影

台北市萬華區19日晚間發生槍擊案，57歲邱姓槍手「阿國」連開29槍打傷4人並挾持人質與警對峙，最後飲彈自盡，事後槍手被發現在臉書發文與子女訣別，言談中透露行兇動機與無法脫離江湖恩怨的無奈，讓網友感慨萬華槍手「是不是證明了浪子回頭其實很難」？

邱姓槍手「阿國」昨晚7點多至萬華尋仇，先後開槍造成包含員警在內4人受傷，最後舉槍自戕。槍手身分曝光後，與尋仇對象的過往糾葛也露出端倪，痛訴自己因為被欺負一年多才走上絕路，更受不了誰有權力就有話語權的「人吃人社會」，更表示曾說「我不要混可以嗎」，卻仍不被放過，只好選擇極端方式維護尊嚴，並向子女道別。

槍手臉書全文曝光後也引發網友討論，有網友就以「萬華案是不是證明了浪子回頭其實很難」為題發問，指出從槍手臉書觀其平常生活，覺得他「晚年盡其所能的想讓生活過的單純」，發文也很樂觀正向，連母親去世前送的紅包都帶在身邊7年，可惜他想盡辦法想離開江湖卻走不了，「這是不是證明了浪子回頭其實很困難」。

有些網友也表示唏噓，「有恩怨，有爽過，走正軌不容易」、「出來混總是要還的」、「能當到大哥級，除了洗白從政，很難真的裸退」、「個性處事態度都已經定型了 很難改吧」、「看他FB都是動物跟登山旅遊，不露刺青真的跟路邊阿北一樣不顯眼」、「都在種蔬菜水果，應該是想金盆洗手了」、「臉書看起來真的就是退休阿貝啊」。

有人則認為原PO過於鄉愿，「89的話你也認真？聽聽就好」、「嘴巴回頭吧？都持槍殺人了有回頭？回頭是很難沒錯，但這位就沒回頭啊」、「整個故事他開了兩次槍，寫寫好話你就信？」、「年輕時壞事幹盡老了還想安享晚年啊」、「沒必要同情他，該同情的是努力才領22K的」、「說回頭就回頭喔？前半生做的壞事債還清了再來說，普通人兢兢業業奉公守法，晚年都未必有平順的生活，浪子壞事做也做了，爽也爽了，一句回頭就想有善終，有時間FB發廢文，不如去警局自首做過哪些壞事，進去蹲一蹲多少贖點罪」、「會被人搞是因為他要幫別人出頭惹事，發現踩到大尾的躲不掉」。

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槍擊 殺人 萬華 挾持

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