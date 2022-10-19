啥米！夾自助餐三菜一飯就要110元 網大瞪眼︰我還活在科學麵5元年代

台灣物價不斷上漲，對許多外食族來說，不僅要擔心荷包大縮水，也煩惱要花多少錢才能真正吃得飽。最近有網友po了去自助餐店夾菜的照片，三菜一飯，總共要110元，引發各地網友也po出不同菜色討論。

自助餐盤上，網友夾了二樣肉，一樣青菜，剩下的就是白飯。只是這樣的價格卻要從錢包裡掏出110元才夠付，PO文的網友就說，「這樣110！110！110！哇塞……我還活在科學麵5元的年代」。

簡單的便當菜色有著不平凡的價格，此文一出，也吸引各地網友們留言。有人表示，「肉兩份80、白飯兩份20、青菜10元=不貴啊～現在肉類大漲，青菜類也是起伏很大，重點是員工薪水漲不停，電費漲不停」、「100上下已經是常態了 習慣就好。」

也有人覺得原PO夾的肉類太多了，「有次突然想吃豬腳，去菜市場滷豬腳攤買了一個很小的肉+海帶就快100了！真的快暈倒」，也有人分析說，「兩個主菜 35*2=70，一份菜20，一份白飯20，全部110，自己夾菜的自助餐，其實是滿合理的」，還有人看了肉塊數量直言，「滷肉5塊左右，五花肉我看差不多10塊 老闆沒多算算良心了。」

然而也有高雄網友PO出便當菜色，四小格小菜，一顆魯蛋，主菜是雞腿，這樣70元。嘉義民雄排骨便當65元；高雄鳳山「上班族的最愛」，雙主菜有雞腿和控肉，這樣共100元；雲林80元，五樣小菜，有糖醋排骨和三杯雞，「覺得吃很飽」；「嘉義三寶95元…肉多到用壓的」，也有新北網友PO出75元便當，飯下面還有肉燥。

雖然對於便當菜色與價錢，各地網友們反應不同，有人哀號說現在自己一天只能只二餐了，「就算雙主菜，這樣的份量...那個價錢也太扯」。但也有人跳出來緩頰表示，其實現在不管是自己煮還是外食，都很貴，物價上漲，業者也只好提高售價，心裡即便無奈，也只能選擇適合自己的方式過日子吧。