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信用卡市場版圖將大洗牌？市場揭好市多聯名卡易主2大關鍵

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女抱怨確診後「嗅味覺異常」 引一片苦主哀嚎：連口水都覺得苦

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨確診後讓她「嗅味覺異常」。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨確診後讓她「嗅味覺異常」。示意圖／ingimage

確診新冠肺炎後，很多人即使康復，還是有長新冠的症狀，像是味覺喪失、持續咳嗽等等，日前就有位女網友抱怨「確診後我的嗅味覺異常，平常愛吃媽媽煮的飯，跑步時草地的香味都沒有辦法聞到，有夠慘」，發文引出許多苦主分享經歷，有人甚至表示「我連口水都感覺是苦的」。

一名女網友在PTT發文訴苦，她確診到現在已經一個月了，當時確診只有輕微上呼吸道症狀，唯一麻煩的是嗅味覺喪失，有一度恢復到80%，現在又只剩50-60%的功能，當時她有找過不少文獻，發現確診過的後遺症很多，包含嗅味覺、上呼吸道症狀、倦怠等等，而且都要花很久的時間恢復。

原PO抱怨，對於平常愛吃媽媽煮的飯，跟跑步時可以聞到草原味道，如今嗅味覺異常讓她「簡直是人生變成黑白，現在這些味道只剩記憶裡的美好，有夠慘！」最後她好奇「確診過後，大家的嗅味覺還好嗎？」

對此，有許多苦主留言「我嗅覺完全喪失2個月，現在大概恢復一半之類的」、「我喝水還變成甜的」、「+1，對味道的敏感度有降低」、「我過了3個月就恢復嗅覺了，只做了幾次嗅覺練習」、「我從確診第三天到確診後，足足一個月半味覺才慢慢恢復，那時候吃什麼都沒味道，其實心理滿害怕的」、「我大概一週內恢復嗅味覺，當時吃東西沒味道真的很慌」、「隔離那幾天味覺有改變，吃不到食物原本的味道，只有調味的味道，幸好解隔離當天恢復正常味覺」、「我是嗅覺異常，油味跟腥味被放大好幾倍，快一週食不下嚥」、「我連口水都感覺是苦的」。

味道 新冠肺炎 長新冠 PTT

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