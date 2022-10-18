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牛仔褲成中年人專屬？ 年輕人認證：「尤其這款」早退流行

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友發現年輕人間已不流行牛仔褲，網解答可能原因。示意圖／ingimage
有網友發現年輕人間已不流行牛仔褲，網解答可能原因。示意圖／ingimage

牛仔褲起源於義大利北部的水手工作褲，後與美國西部牛仔的形象結合，並在60、70年代隨著美國文化輸出到世界各地。然而近來有網友與公司的年輕同事外出時發現，牛仔褲似乎已經在台灣年輕人間退流行，反而成為中年人的象徵。貼文一出，不少網友表示確實如此，也有人認為只是流行款式改變了。

一位網友在PTT發文分享，他日前與公司較年輕的同事一起參加活動，發現現在的年輕人都不穿牛仔褲，即使有穿也是偏破洞褲的款式，於是他忍不住詢問年輕同事原因，對方回答，「牛仔褲很像中年人，如果不是破褲沒人要穿了啦，大家都穿機能褲或者休閒褲，牛仔又悶又熱，看起來又老氣。」他聞言默默看了眼自己身上的牛仔褲，暗自嘀咕「早知道不穿牛仔褲了.....」。

一些網友贊同此說法，並分析背後原因，「真牛仔那磅數在台灣很難穿啦，夏天穿出去內褲都濕一片」、「說實在天熱穿牛仔褲真的太悶熱了」、「牛仔褲悶熱不適合台灣，這十年機能布料發達，根本回不去了」。

還有人點出時下年輕人的流行趨勢，「現在屁孩不都穿棉褲？而且必須是寬褲」、「現在年輕人好像穿寬褲或是緊身褲，然後把襪子包住褲腳的比較多」、「不是穿瑜珈褲？」、「現在都韓系穿著，中年人不懂」、「都穿多口袋工作褲，方便舒服」。

不過也有不少網友認為牛仔褲依然流行，「我覺得是你看到的那群年輕人太low，沒追到真正的流行」、「牛仔褲材質早就更新了，一堆人還停在20年前？」、「女生穿牛仔褲還是很適合啊，顯身材」、「學校還是一堆妹子穿欸」、「現在牛仔褲潮流是做不像牛仔褲的牛仔褲」。

根據紐約郵報（New York Post）2021年的報導，牛仔褲並非不再流行，只是主流款式發生變化，TikTok青少年認為緊身牛仔褲並不酷，如今他們追求更寬鬆、更復古的款式。在派珀·桑德勒（Piper Sandler）半年一次的「青少年盤點（Taking Stock with teens）」報告中，「寬鬆的高腰牛仔褲」和「媽媽的復古牛仔褲」高居少女必備服裝的2、3名。

牛仔褲 PTT

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