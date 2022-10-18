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「父母退休存不少錢」28歲女想辭工作回家躺平 網友：祝兩老長壽

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友在論壇Dcard表示自己畢業至今已經換了三份工作，接下來想直接不工作給爸媽養，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage
有網友在論壇Dcard表示自己畢業至今已經換了三份工作，接下來想直接不工作給爸媽養，引發網友熱烈討論。示意圖／ingimage

出外工作是多數人人生必經的課題，但仍有少部分人即使不去工作也能靠著他人的金援或家中遺產過活。近日有網友在論壇Dcard表示自己畢業至今已經換了三份工作，接下來想直接不工作給爸媽養，引發網友熱烈討論。

該名女網友今年28歲，他表示自己出社會至今已換過三份工作，目前的工作月薪實領5萬3，但工作壓力大且不適應租屋地環境，認為辛辛苦苦賺的錢卻要繳給房東不值得：「因為父母已退休，存不少錢，父母也不需要我拿錢回家，所以很想休息給爸媽養，放鬆我這幾年的壓力。但還是會在意外界眼光，家裡蹲的人。」

多數網友認為「躺平」不是好方法：「尼特還想要勤勞牌坊」、「祝兩老長壽」、「巨嬰」、「父母不需要你拿錢回家不代表父母想要養你欸」、「難怪現在老一輩的都說我們是草莓族，就有妳這種的在扯後腿」。

許多留言表示，父母存的退休金是供自己養老用的，原PO怎麼好意思直接給爸媽養：「他們也不可能養妳一輩子欸，照妳這種邏輯，以後妳老了也要養妳小孩妳ok嗎？」

還有人語重心長地回應，每個人多少都會有被生活壓力壓得喘不過氣的時候，偶爾回家幾天當父母寵愛的小寶貝「充電」完全沒問題，「但是直接啃父母退休金真的不行，他們辛苦工作好不容易把妳拉拔長大，可以開始慢慢放下重擔享福了，結果妳只是想逃避就要回去吃他們的退休金，試問他們未來各種意外生病的費用妳也全額負擔嗎？」

網友也建議原PO可以換個離家近、薪水較低、壓力較小的工作，既不用擔心在家擺爛的面子問題，也不必煩惱沒錢可用。另外，也有人支持原PO「家裡蹲」的決定：「逃避雖可恥但有用」、「不用在意別人說什麼，你想做什麼做就對了」。

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