無業30多歲子女做家事領爸媽一萬五薪水 網傻眼：媽寶養成計畫？

一名網友昨（17日）在臉書社團「爆廢公社公開版」發文徵詢網友意見，表示想開工作條件給34歲的小孩：「月薪實領15000，平均一天工作3小時，週休二日，包吃包住包水電！」貼文也提及工作內容，只要打掃、協助煮飯以及收拾飯後碗筷，詢問網友這樣的條件是否可接受。

發文的網友在留言處補充子女的狀況，表示先前有在外工作，但是被欺負，連續被3間公司辭退後回到家裡休養，網友詢問子女的生活開銷是否得自己負責，原PO回應：「都是媽媽出喔，除非是他自己跟朋友出去玩。」

許多網友表示羨慕這項「爽缺」：「缺小孩嗎我打掃賊乾淨」、「請問號碼牌哪裡領？」也有許多人對原PO的提問感到傻眼：「3x歲不叫小孩」、「媽寶養成計畫？」、「這不就是啃老族」、「30歲一個月1w5，怎麼有那麼好命的老小孩」。

有網友直言，在外被欺負、被辭退就回家給爸媽養實在不妥：「不是應該自己想辦法看是換工作還是解決問題嗎？又不是幼稚園不適應就帶回家自己帶....」。不少人語重心長地指出，既然是一家人，分擔家事也是應該的：「當子女已經30年了，不懂得主動自己做家務事，還必須以金錢為誘因使其來孝順父母，這樣的孩子真的教育失敗了」、「給了薪水，大概就是休一輩子了。除非你能留下養他一輩子的籌碼，不然……後面他能靠誰？！」