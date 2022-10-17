韓國媳評「台人1習性」堪稱暴發戶 反激2.7萬人點讚

臉書擁50萬粉絲的部落客「台灣妞韓國媳」，平時會在個人粉專分享韓國生活的大小事，包含美妝、料理、與韓國公婆的相處，以及台韓間的文化差異等等。日前她突發文表示自己即將離台，導致現在每一餐都陷入選擇障礙，「我沒有辦法決定我要吃鐵板牛排，還是麻辣鴛鴦鍋吃到飽。」而台灣人每天都能吃到卻還挑三揀四，讓她笑稱台灣人是「奢侈的食物暴發戶」。

部落客「台灣妞韓國媳」於臉書粉專發文抱怨，她過幾天就要離開台灣了，因此離台前夕每一餐都要慎選，反觀多數台人卻成天像暴發戶一樣挑剔，「我每次回來看到你們台灣人挑嘴挑的要命，就覺得你們很奢侈，吃個火龍果挑顏色，吃個火鍋挑肉等級，吃個魷魚羹說這家木耳太少，吃個芭樂說我喜歡脆的，你們這些奢侈的食物暴發戶！」

貼文一出，吸引多達2.7萬人次點讚，直言台灣人就是這麼挑食，「因為我們是台灣歪嘴雞」、「我們沒有挑嘴……這就是我們的一般日常」、「沒辦法，誰叫我就住在台灣……不挑，對不起自己饞食的嘴」、「真的好痛苦，我每天都在黑糖珍奶和焦糖珍奶間掙扎」、「不是燕巢牛奶芭樂我可是不吃的喔」。

一些旅外的網友也表示深有同感，「原來住韓國的跟我們住美國的想法一樣！」、「我真心懂你的焦慮（握住雙手），因為現在的我已經在安排半年後的回台之旅要吃什麼了」、「心太痛了，澳洲火龍果我目前還沒看到紅色的，這裡火鍋肉片都是肥肉很多都冷凍肉片，沒有魷魚羹，也沒有芭樂……」。

還有網友提供選擇建議，「麻辣鴛鴦鍋可以買湯包回家煮，鐵板牛排當然要吃現場呀！」、「紅色火龍果才好吃，芭樂一定要脆、沾梅子粉，還不能挑有色素的～」、「不考慮一天吃5餐嗎？這樣選擇多很多耶」、「小孩子才做選擇，妞妳就都吃吧，減肥是回韓國的事了」。