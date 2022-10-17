口感升級！老饕曬白粥「加1神物」太好吃 網狂讚：跟沒錢無關

台灣人有個傳統的小吃，當你不想吃白飯或是想要無負擔飲食的時候，就會想到它，那就是「清粥小菜」，白粥搭配肉鬆或是罐頭，就能簡單解決一餐，近日有網友分享，白粥只要加一項簡單的調味料「醬油」，就能直接升級，網友也直呼「這跟沒錢沒關係」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，寫著「醬油加白粥真的很好吃！跟錢沒有關係，就真的很好吃」，他也附圖一張拿著白粥加醬油的模糊照片。

此文曝光後網友也紛紛回應，「真的很對味」、「這樣真的好吃呀」、「我也是喜歡白粥+醬油吃，好吃」、「真的是好吃」、「這是美味」、「要加對醬油！才不會死鹹」、「超好吃，小時候吃不下飯，加醬油可以吃兩碗」、「+1，醬油直接攪稀飯，我可以吃三碗」、「而且快速，趕時間出門時候，白飯淋醬油，好吃方便快速」、「醬油是靈魂」。

也有網友推薦別的組合，「加二砂也好吃」、「+肉鬆也是絕配」、「海苔醬也很棒」、「我喜歡半熟蛋」、「醬油+香油或豬油+拌飯=好吃」、「白粥+鹽巴也很讚」、「沸騰騰白粥加紅糖才是極品」、「真的超好吃，加黑糖也很好吃」、「加醬瓜脆瓜花生麵筋的汁也很好吃」。