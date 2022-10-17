快訊

汐止人氣炸！上班塞車「交通全面癱瘓」 新北警曝原因

氣象專頁預告「共伴效應還沒完」 北部人崩潰：可以分南部一點嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

口感升級！老饕曬白粥「加1神物」太好吃 網狂讚：跟沒錢無關

聯合新聞網／ 綜合報導
老饕分享白粥加醬油超對味。 圖／ingimage
老饕分享白粥加醬油超對味。 圖／ingimage

台灣人有個傳統的小吃，當你不想吃白飯或是想要無負擔飲食的時候，就會想到它，那就是「清粥小菜」，白粥搭配肉鬆或是罐頭，就能簡單解決一餐，近日有網友分享，白粥只要加一項簡單的調味料「醬油」，就能直接升級，網友也直呼「這跟沒錢沒關係」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，寫著「醬油加白粥真的很好吃！跟錢沒有關係，就真的很好吃」，他也附圖一張拿著白粥加醬油的模糊照片。

此文曝光後網友也紛紛回應，「真的很對味」、「這樣真的好吃呀」、「我也是喜歡白粥+醬油吃，好吃」、「真的是好吃」、「這是美味」、「要加對醬油！才不會死鹹」、「超好吃，小時候吃不下飯，加醬油可以吃兩碗」、「+1，醬油直接攪稀飯，我可以吃三碗」、「而且快速，趕時間出門時候，白飯淋醬油，好吃方便快速」、「醬油是靈魂」。

也有網友推薦別的組合，「加二砂也好吃」、「+肉鬆也是絕配」、「海苔醬也很棒」、「我喜歡半熟蛋」、「醬油+香油或豬油+拌飯=好吃」、「白粥+鹽巴也很讚」、「沸騰騰白粥加紅糖才是極品」、「真的超好吃，加黑糖也很好吃」、「加醬瓜脆瓜花生麵筋的汁也很好吃」。

小吃

延伸閱讀

長髮正妹穿馬甲內衣搭捷運 乘客暴動：不想下車了

有什麼是你不會的！金高銀粉絲見面會大跳NewJeans〈Hype Boy〉　前男友全現身他喊「新娘」引暴動

調查國會暴動！美眾院特別委員會投票決定「傳喚川普」

鄭家純下半身只剩小丁　跪床展露「蜜桃臀」網暴動：想一直放大

相關新聞

口感升級！老饕曬白粥「加1神物」太好吃 網狂讚：跟沒錢無關

台灣人有個傳統的小吃，當你不想吃白飯或是想要無負擔飲食的時候，就會想到它，那就是「清粥小菜」，白粥搭配肉鬆或是罐頭，就能簡單解決一餐，近日有網友分享，白粥只要加一項簡單的調味料「醬油」，就能直接升級，網友也直呼「這跟沒錢沒關係」。

阿嬤駕電動代步車逛好市多賣場 網讚一舉動：贏台灣80%駕駛

台灣老年人口比例高，有許多行動較不便的長者會以電動車代步，有網友分享在好市多看到一位阿嬤騎著電動代步車逛賣場，並拍下照片，引起網友熱烈討論...

靈芝草人？北市精華區路邊驚見超巨大蕈菇 內行秒認出：可大到幾公尺

每當下過雨後，通常在路邊草叢或樹下可以發現有一些蕈類生長，有網友就在台北市的路邊看到一顆超巨大的蕈菇，比起一般的蕈菇大上好幾倍，他拍下照片PO到臉書上，引起不少人嘖嘖稱奇，還有內行人一眼就認出這是哪一種種類。

學生時代回憶殺！一中街35元鐵板麵 網淚推：玉米濃湯還免費

學生時期有許多記憶中的好滋味，有網友發文詢問台中一中街的「35元鐵板麵」去哪裡了？意外勾起網友們的共同回憶，許多人表示過往國高中、補習時超常吃，不過也有網友說早在六、七年前這家店就收攤了，成為許多人心中的記憶。

台海緊張「女網友指女性或許該當兵」掀熱議 有人直言：沒政治人物敢提

近期由於台海情勢緊張，「兵役延長」的議題也引發各界討論，有女網友提出是否推動女性當兵的問題，引發網友分成兩派掀起熱議。

好吃新奇又好玩？鮭魚卵咬不破還會彈 日料師傅一招辨真假

現今食安問題層出不窮，就連鮭魚卵也難辨真假，有網友在知名美式賣場好市多（Costco）購買散壽司，卻發現鮭魚卵異常，甚至咬不破，反映給好市多，要求加強品管。日本料理店師傅指出，真的鮭魚卵裡面會有「橘紅色油花」，而假的則沒有；理化老師也說明，色素加上化學物質，就可以做出假鮭魚卵。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。