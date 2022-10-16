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靈芝草人？北市精華區路邊驚見超巨大蕈菇 內行秒認出：可大到幾公尺

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO在路邊發現巨大蕈菇。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路邊發現巨大蕈菇。 圖擷自路上觀察學院

每當下過雨後，通常在路邊草叢或樹下可以發現有一些蕈類生長，有網友就在台北市的路邊看到一顆超巨大的蕈菇，比起一般的蕈菇大上好幾倍，他拍下照片PO到臉書上，引起不少人嘖嘖稱奇，還有內行人一眼就認出這是哪一種種類。

從原PO在臉書「路上觀察學院」貼出的照片看到，這處位在台北市敦化北（北往南）與八德路口外側車道旁的安全島，草堆中出現一顆非常巨大的蕈菇，由於體積實在太大，因此相當顯眼。原PO在貼文中開玩笑地說「超大杏鮑菇？這一顆可以吃好幾餐，有路過的朋友可以去看看」。

照片一出引起不少討論，「靈芝草人」、「這比較像蘑菇」、「確定不是抱枕嗎？」、「不是所有蕈菇類都叫做杏鮑菇哦」、「這吃完肯定可以吸收天地正氣」、「現場是不是需要封鎖一下」、「路邊的野菇不要採」、「看起來像假的」、「這是快成精了吧」、「這是被丟棄在那個位置的吧，看不出來那個地可以長這個東西」。

還有內行人立刻看出其種類，「這馬勃吧，聽說鬆鬆的很不好吃，而且這玩意好像可以大到幾公尺。本身是沒毒，但會生在城市路邊的菇都會吸收城市中的重金屬，所以還是有毒」、「馬勃菇」、「還沒完全成熟的紫色禿馬勃，雖然沒有毒但不好吃」。

據《維基百科》解釋，馬勃（Puffball）是一類擔子菌門的真菌通稱，一般為球形，未成熟前是白色，成熟後為褐色，內部為粉末狀，可入中藥，用於止血，亦可用於烹飪，被視為松露近親食材。目前被發現最大的馬勃真菌為巨大馬勃（Calvatia gigantea），足足有1.5公尺長，達22公斤，相當於6歲孩童的重量。

原PO在路邊發現巨大蕈菇。 圖擷自路上觀察學院
原PO在路邊發現巨大蕈菇。 圖擷自路上觀察學院

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