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學生時代回憶殺！一中街35元鐵板麵 網淚推：玉米濃湯還免費

聯合新聞網／ 綜合報導
位於台中市一中街的鐵板麵店是許多網友的共同回憶。圖擷自PTT
位於台中市一中街的鐵板麵店是許多網友的共同回憶。圖擷自PTT

學生時期有許多記憶中的好滋味，有網友發文詢問台中市一中街的「35元鐵板麵」去哪裡了？意外勾起網友們的共同回憶，許多人表示過往國高中、補習時超常吃，不過也有網友說早在六、七年前這家店就收攤了，成為許多人心中的記憶。

原PO在PTT發文表示，記憶中台中一中街的鐵板麵店家消失很久了，雖然覺得口味上普通，但關鍵因素在於「吃久了會一直吃下去，就變得常去吃，也會懷念它了」，因此向網友詢問「每次客人都很多，是有移去哪嗎？」他補充，翻硬碟有找到以前拍的照片，「那時候手機畫素還很不好，連麵都變色了」，時間拍攝於2008年。

有熟知的網友解答，這家店大約收掉六、七年了，先前剛好在收攤前一天買焗烤，回憶當時「阿姨還說隔天不開了，原本以為是休假，結果直接不見」。

許多網友紛紛覺得懷念表示，「好懷念，以前補習都吃這個配珍奶」、「以前去台體看職棒都吃這個」、「真的超懷念，以前35可以吃得超撐」、「天啊，這是台中人的回憶，然後還有免費的玉米濃湯」、「以前補習真的都吃這間」、「眼淚默默流了下來，高中鐵板麵焗烤輪流吃」、「這樣35超便宜的」。

不過也有人建議，「你可以吃二口（店名），二口還在，而且算不錯」、「二口之前還有一間『動動嘴』牛排館，點鐵板麵就可以沙拉吧、冰品、濃湯吃到飽」、「二口我最近看到他們炒飯用自動炒菜機取代了」、「不是吃這間就是二口」、「後來就改買二口，話說二口還存活真久」。

當時售價僅35元的鐵板麵，許多人直呼「好便宜」。圖擷自PTT
當時售價僅35元的鐵板麵，許多人直呼「好便宜」。圖擷自PTT

PTT 台中市

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