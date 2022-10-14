台海緊張「女網友指女性或許該當兵」掀熱議 有人直言：沒政治人物敢提

近期由於台海情勢緊張，「兵役延長」的議題也引發各界討論，有女網友提出是否推動女性當兵的問題，引發網友分成兩派掀起熱議。

原PO在Dcard上發文詢問，「是否應該推動讓女性當兵？」她表示，台灣人口不多，再加上政治關係緊張，讓女性也學會自保非常重要，每個人都服義務兵一年，也算是落實平權，且不以男女來分程度，而是透過體態、Inbody、體能來分等級。

她補充，雖說有點太過理想化，但初衷是希望女性能夠學會自保，並認為，女性如果能提升肌力及各項體能，也許可以讓戰場上的士兵們，不必耗費太多心思在於保護老少婦，這也算是為家園盡一份心力。

有認同的網友認為在男女平權的基礎上，男女都當兵是合理的事，至於女性在體能上可能要依照身體構造調整，但並非女性不用當兵的理由，且相關配套措施要做好，如遇生理期給予休假等。不過另有人認為女性不用當兵，但要學一些包紮、醫療知識，可以減輕醫院人力負擔，若要推女性當義務役，確實保護國家是所有國民的責任。

也有人提出，當兵不是訓練怎麼自保，是訓練奴性，就目前軍中制度、風氣來看，男女皆兵只是讓更多人被「耽誤時間」，九成以上時間都浪費在沒有實益的事情；政治方面看，若提倡女性當兵，可能會減少許多來自既有支持者的選票，除非大量女性自發連署，否則很少有政治人物願意主動提出，因此目前不太可能被實現。

其他網友則紛紛表示，「台灣不是沒有女兵，所以要女生當兵保衛國家是絕對合理的要求」、「國中體適能800，不是超過一半的女生都用走的嗎」、「義務兵是政治手段，不是軍事手段，台灣不是真的危險到需要全民皆兵，全民皆兵卻是義務兵就失去未來經濟」、「義務兵當四個月還是當一年，對未來的戰情幫助不大」、「蔡英文也要補當可以嗎」。