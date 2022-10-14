好吃新奇又好玩？鮭魚卵咬不破還會彈 日料師傅一招辨真假

現今食安問題層出不窮，就連鮭魚卵也難辨真假，有網友在知名美式賣場好市多（Costco）購買散壽司，卻發現鮭魚卵異常，甚至咬不破，反映給好市多，要求加強品管。日本料理店師傅指出，真的鮭魚卵裡面會有「橘紅色油花」，而假的則沒有；理化老師也說明，色素加上化學物質，就可以做出假鮭魚卵。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文，先前購買了散壽司來享用，卻發現吃到超怪的鮭魚卵，直呼「壓不破！咬不破！還會彈喔！」且將有問題的鮭魚卵放一夜之後，他表示整個硬得跟「塑膠粒」一樣，之後會跟好市多反應，並請改進或加強品管。

而真假鮭魚卵又要怎麼分辨？據TVBS報導指出，日本料理店師傅分析，真的鮭魚卵裡面會有「橘紅色油花」，而假的則沒有；放到水裡面也可以分辨真假，因為真的鮭魚卵裡面含有蛋白質，加在水中會變成「乳白色混濁液體」，而理化老師也說，其實用色素加上化學物質，就可以做出來假的鮭魚卵。

許多網友紛紛表示，「我也是買整盒的，覺得外皮口感很怪，跟以前別家買的差很多」、「假的，我買整盒鮭魚卵，裡面真假混一起」、「你把它壓碎倒入清水攪拌看看會不會乳白色，如果是乳白色是真鮭魚」、「給食藥署驗驗吧」、「人工鮭魚卵」。

還有網友開玩笑表示，「這顆你孵出來，是鮭魚王啊」、「恭喜獲得七龍珠的一星龍珠」、「媽媽說不要玩食物」、「好吃新奇、又好玩」、「看看這強大的抗壓力」。