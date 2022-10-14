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她被客人稱呼阿姨氣炸！大票女網友揭地雷稱謂 這1詞也別用了

聯合新聞網／ 綜合報導
不少女生都很在意被以阿姨稱呼。 示意圖／ingimage
不少女生都很在意被以阿姨稱呼。 示意圖／ingimage

人與人之間的稱謂相當重要，假設使用不恰當，可能讓對方覺得自己沒有禮貌。一名女網友在臉書上發文，透露自己被相對年長的客人稱呼阿姨，讓她感到非常不滿，而貼文曝光後也掀起討論。

一名女網友在臉書「爆怨公社」上發文，她透露之前被一名客人叫阿姨，認為對方相當沒有禮貌，因為假設看不出別人的實際年紀，就不要隨便稱呼別人「阿姨」，應該用小姐或是老闆比較妥當。原PO氣憤寫道「更何況妳看起來起碼有40好幾，妳才阿姨！妳全家都阿姨！去看眼科啦」。原PO認為只要年齡差15歲，被他人以阿姨稱呼就可以接受，也強調不是被叫阿姨的問題，而是被誰叫阿姨才是重點。

貼文底下吸引大量回應，不少網友都認為「阿姨和大姐」聽起來的感受都很差，「真的非常沒禮貌，叫大姐的也是，聽起來就很不爽」、「我寧願對方不確定年紀前稱呼小姐即可，直接說阿姨會讓人反感」、「又不是親戚叫什麼阿姨，自以為親切的稱呼」、「以前的時代大家在外面禮貌上都是叫先生、小姐、女士，現代不知道為什麼要亂叫稱呼」、「超反感叫阿姨的，誰是你阿姨」、「可以叫姐姐，但不能叫大姐跟阿姨，真的讓人感到不舒服，懷疑這客人是不是沒照鏡子的習慣」、「女性一律叫小姐，男性一律叫先生，這是最不容易出錯的稱呼」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我已經見怪不怪了，我高中在餐廳打工，一個媽媽帶著她國小的孩子，叫他說『跟阿姨說謝謝阿姨』，我一個高中生要被一個國小生叫阿姨欸」、「我之前去買東西的時候，有個跟我差不多歲數的叫我大姐…我才35歲」、「我之前被一個看起來7、80歲的老闆娘叫『歐吉桑』，我也才剛50歲」、「我同事85年次，被6年級生叫阿姨，這才無言」、「鄰居小孩在我30歲時叫我阿伯，我已經20年不跟他們說話了」。

爆怨公社

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