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影／新竹強風吹出「活的籃球架」！弟弟狂奔「抓不到它」網笑翻

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友分享一部影片，影片中2個弟弟投籃，籃球架直接在眼前飄走，快到弟弟用跑的還追不到。 圖擷自看見竹北
有網友分享一部影片，影片中2個弟弟投籃，籃球架直接在眼前飄走，快到弟弟用跑的還追不到。 圖擷自看見竹北

許多人對新竹的印象就是「風很大」，近日就有新竹網友分享一段影片，影片中可以看見兩個弟弟「追著籃球架跑」，風大到他們用跑的還追不到，笑翻許多網友。

新竹劉姓網友在臉書粉專「看見竹北」投稿，表示最近新竹「風真的大」，兩個弟弟投個籃，沒想到籃球架直接在眼前飄走，快到弟弟用跑的還追不到。

該名網友表示，新竹這台「會變換方位＋全自動滾輪功能」的古靈精怪整人籃球架，應該「夠格請星爺周星馳拿去拍新電影了」，逗趣的影片也引來網友留言。

有網友表示「新竹風真的媲美颱風阿，我老公公司的花盆都被吹滾破了幾個」、「竹北的風像颱風，騎車好可怕」、「好險沒壓倒弟弟，危險別靠近，就讓它自由飛吧。」、「籃球架：我要下班了啦還投」、「來看活的籃球架」。

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