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國高中霸凌者「超慘下場」曝光 他沉痛呼籲：千萬別霸凌人！

聯合新聞網／ 綜合報導
網友回頭審視霸凌自己的人如今狀況，沒想到幾乎相當淒慘，引來許多網友議論。圖為示意圖。 圖源：ingimage
網友回頭審視霸凌自己的人如今狀況，沒想到幾乎相當淒慘，引來許多網友議論。圖為示意圖。 圖源：ingimage

霸凌會造成許多人心中一輩子的陰影，而近日就有一名網友分享，回頭搜尋過去曾霸凌自己的人，現在下場幾乎都「相當淒慘」，不僅有人車禍、罹癌，還有成為街友、坐牢等情形，這讓他大聲呼籲不要霸凌人，否則「以後下場會跟當初霸凌我的人一樣」引來許多網友討論。

一名網友在Dcard心情版發文，表示自己的個性從幼稚園就很孤僻內向，一向都不愛與人來往。以前念國中時，在班上常常被言語霸凌，還被壞學生推撞，到了高中時，同學不只言語霸凌他，還會拿東西丟他，有一次原PO發現有同學拿手機在拍他，原PO試圖阻止他，還來不及就被打了，原PO認為他遇到的霸凌者可說是「把霸凌手法用得淋漓盡致」。

原PO近日試著回頭看這些霸凌自己的人，發現他們下場幾乎都相當淒慘，國中霸凌者有的於2021年得淋巴癌、成為街友、車禍死亡等，而高中霸凌者則是分別因殺人未遂坐牢、聚眾鬥毆致死坐牢，還有人因槍砲和毒品及傷害罪正羈押中，幾乎都是不太好的發展。

原PO表示，很好奇為什麼就只有那些欺負過他的同學車禍的車禍、罹癌的罹癌、變乞丐的變乞丐等災禍連連，然而那些其他沒有霸凌我的人日子都過得不錯，有些已經結婚生子，也有穩定的工作；有些則是過著幸福快樂的日子，有些發展的好，學歷一路直衝上去，就只有霸凌過他的人過得最慘。

原PO認為因為那些欺負我的人已經「付出代價」，所以也不要求他們道歉了，原PO甚至表示「要不是牠們過得不好，否則這個仇我會記一輩子，除非他們親自向我道歉」。最後他也呼籲，千萬不要校園霸凌人，否則很久很久以後下場「會跟當初霸凌我的人一樣」、「我的經歷就是最好的例子」。

許多網友留言，表示「會霸凌人的基本上就是那個圈子的，啊那個圈子的生存率本來就比較低」；也有不同觀點的網友表示「雖然發這篇文的寓意很好，但其實世界上並沒有belief in a just world，好人不一定過的好、壞人不一定會得到報應」、「只能說你是個案，很多是禍害遺千年的」。

有人在貼文下懺悔，表示「小學班上有同學可能長相比較不討喜，很多同學就排斥、取笑他，自己也跟著一起，現在想想真的是蠻無聊、幼稚的，希望有機會遇到，能道個歉」，也有被霸凌者留言，表示「霸凌我的同學當上警察，他來向我道歉，小時候的不懂事。我只能說：同學，謝謝你，也祝你人生一帆風順。其實那個年齡發生的事，我早就不放在心上了，當他聯繫我訴說過去的事情，其實我也笑笑的回覆：沒事都過去了」。

霸凌 Dcard

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