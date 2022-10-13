停車場找不到車誤以為被偷 調監視器讓他糗大了

百貨公司或商場等地，通常都有廣大停車場供前來消費的民眾停車，但有時候車位太多對車主來說也是一種麻煩。一名網友在臉書抱怨日前健身完後去牽機車，卻一直找不到車子，他以為車子被偷，沒想到事後調閱監視器讓他糗到爆。

原PO在臉書「爆怨公社」表示日前去健身房運動，結束後去停車場準備騎車回家，沒想到找來找去就是找不到自己的機車，他心想該不會是被偷了吧？原PO於是跑到警衛室去請求看監視器，沒想到事後才想起來自己根本是開車去的。

貼文笑翻一票人，「這很扯欸」、「你累了嗎？」、「需要銀杏補補了」、「你也太尷尬了吧」、「腦霧？」、「還好沒報警」、「這應該貼爆笑公社吧！還是抱怨自己的腦袋」、「沒關係～我也曾這樣過」、「我想知道警衛伯伯的表情」、「有認真運動歐！累成這樣」、「健身會傷腦？那我還是不要去好了」。

沒想到還有不少人也有類似經驗，「我曾經找車找了兩個小時，最後才知道原來我停在別的停車場」、「騎腳踏車出門，要回家時，卻在找摩托車，找不到還報警，我也是自己做過這件事」、「你放心，我認識的人比你還扯！早上騎Ubike去上班，在附近還完車，下班在找機車跑去哪裡」、「這還好啦！我直接坐計程車回家，回到家發現車還在大賣場，又坐計程車回去牽車」、「我騎機車去坐捷運，回家坐公車才發現我機車停在捷運站」。