機車椅墊淋雨長出疑似蕨類「綠色謎樣物」 網笑：再撒種子種別的
機車騎久了，難免會有耗損問題，甚至出現坐墊裂開的慘況。一名男網友在某巷道內發現一輛停靠機車，不僅椅墊出現一道大裂痕，還長出一大撮疑似蕨類的「綠色謎樣物」，直呼「下次應該可以考慮種其他東西」。
原PO在臉書社團「路上觀察學院」上傳一張照片，表示日前在某條巷弄內發現一台機車椅墊裂開且沾滿雨水，該椅墊不僅露出裡面的海綿，由於車主沒有做後續補強處理，因此大雨淋濕後，裂痕處長出一條疑似蕨類的「綠色謎樣物」，宛如小草皮。
不少網友看了笑說「撒貓草種子」、「這個好，長大變靠背，還能乘涼」、「這樣會變『綠屁股』」、「種仙人掌按摩穴道」。
也有網友分享一張機車長出數朵香菇的照片，表示「這東南亞那邊的，水分充足溫度高」，讓其他人看了覺得新奇，笑說「笑死，居然可以長那麼大朵」。
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