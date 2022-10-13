快訊

台積電今公布Q3大賺逾一股本 每股獲利達10.83元續創新高

直播／今本土新增53356例、病歿29例 境外移入增65例

台股帶量下殺、37家跌停 收近兩年最低12,810點

幫女友拍照竟變靈異照片 網友笑翻：男友還活著嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享一張男生幫女友拍的照片，沒想到畫面讓人誤以為是靈異照片。 圖擷自爆廢公社公開版
網友分享一張男生幫女友拍的照片，沒想到畫面讓人誤以為是靈異照片。 圖擷自爆廢公社公開版

相信不少女生都會抱怨另外一半的拍照技術，想要拍出美美的照片，卻常常事與願違。有網友在臉書分享一張男生幫女友拍的照片，但照片不僅沒有美感可言，反而還像靈異照片，讓不少人看了笑說「替男友的安危擔憂」。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，一名女孩子在夜晚站在欄杆旁，照片呈現曝光後霧濛濛的感覺，女孩子的身影也呈現向上竄伸的詭異光影，照片上還寫著「男朋友高超的拍照技術」，讓原PO看了忍不住笑說「這技術一般人拍不出來」。

照片讓不少人看了都笑翻，「好厲害！拍出元神出竅」、「能拍出妳靈魂深處的照片，要好好珍惜妳男友」、「替身都能拍出來，太厲害了吧」、「三魂七魄被拍出來」、「有靈魂的照片」、「這個隔著銀幕都感受得到氣場強大」、「這拍得到靈魂？哪一支機子啊？」、「男友是地獄使者吧」、「這個是台灣靈異事件嗎？」、「靈魂出竅原來是這樣拍的」、「能拍出這麼靈幻的照片，這絕對是靈魂攝手啊」。

還有網友擔心幫忙拍照的男友安危，「拍攝者還生存嗎？」、「男友還在人世嗎？」、「拍完男友應該也是變這樣子」、「男友應該…還在？」、「請問男友還安好嗎？」、「替男友的安危感到擔憂」。

爆廢公社

延伸閱讀

三芝宋厝橋改善藏設計巧思 彩色圖樣與投射燈映襯水景

友善通行環境 金山磺清路人行道「心」亮相

台中燒肉店闆娘遭散布裸照 求償237萬法官判賠金額曝

艾成墜樓住戶身體不適　無人敢來修繕命理師解釋原因

相關新聞

京都橘高校返日傳暖心回饋 學生回程飛機上「哭著說不想走」

日本京都橘高校吹奏部今年受邀在國慶大會上表演，受到民眾熱烈歡迎，也掀起一陣「橘色旋風」。中華文化總會秘書長李厚慶昨天在社群媒體上，貼出一則橘高校帶隊老師離台前的訊息，表達學生們對台灣的依依不捨，及很多人因此希望未來還能來到台灣學習或工作，並認為對學生們來說也是非常難得的經驗。讓許多看了訊息內容的網友也大為感動。

幫女友拍照竟變靈異照片 網友笑翻：男友還活著嗎？

相信不少女生都會抱怨另外一半的拍照技術，想要拍出美美的照片，卻常常事與願違。有網友在臉書分享一張男生幫女友拍的照片，但照片不僅沒有美感可言，反而還像靈異照片，讓不少人看了笑說「替男友的安危擔憂」。

少這道菜不叫辦桌！眾人推「魚翅羹」 老饕：考驗總舖師功力

台灣傳統喜宴「辦桌」當中有不少道經典料理，當中有一道羹湯是許多人的最愛，有網友就在臉書PO出照片，他表示如果菜餚中沒有這一道，根本就不是辦桌，照片一出也引起不少討論，老饕透露總鋪師功夫好不好就看這道菜。

轉角遇到愛！跑單偶遇有好感 男女外送員變夫妻羨煞眾人

當外送員除了能賺錢、工作時間自由以外，也有機會找到另外一半。有位男外送員在臉書分享自己和老婆相遇的過程，他說太太也是外送員，兩人從第一次相遇到習慣有對方的存在，慢慢地話題變多也互相依賴，最後決定共結連理，這段「外送員的愛情故事」也羨煞許多人。

66歲租客「4天沒出門」女房東看監視器嚇翻 心酸真相曝光

有些房東，會不喜歡收年長的租客，怕風險更大。近日有一名女房東透露，自己平常會透過監視器觀察房客的狀況，7日時她發現其中一名66歲的房客已經多天沒有出門，女房東怕他出事，於是買了東西前往慰問，最後才發現該名伯伯「腿斷了」，已經4天沒有進食，送醫後得知其實阿伯是「沒力氣站起來」，看了相當心酸。

安平古堡「紅色高塔」其實非古蹟？他曝改名熱蘭遮堡「海陸雙拼」身世

文化部最近宣布「安平古堡」的正式名稱將改名為「熱蘭遮堡」，引起許多人討論「是否有必要改名」。臉書專頁《台南式》發文解釋，其實大家印象中所熟悉，有紅色塔頂的安平古堡其實並非真正「古堡」，該地目前主建築其實是日本時代的稅關官舍，而之所以最近才要更名，則和近期考古的新發現有關。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。