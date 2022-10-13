幫女友拍照竟變靈異照片 網友笑翻：男友還活著嗎？

相信不少女生都會抱怨另外一半的拍照技術，想要拍出美美的照片，卻常常事與願違。有網友在臉書分享一張男生幫女友拍的照片，但照片不僅沒有美感可言，反而還像靈異照片，讓不少人看了笑說「替男友的安危擔憂」。

這名網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出一張照片，一名女孩子在夜晚站在欄杆旁，照片呈現曝光後霧濛濛的感覺，女孩子的身影也呈現向上竄伸的詭異光影，照片上還寫著「男朋友高超的拍照技術」，讓原PO看了忍不住笑說「這技術一般人拍不出來」。

照片讓不少人看了都笑翻，「好厲害！拍出元神出竅」、「能拍出妳靈魂深處的照片，要好好珍惜妳男友」、「替身都能拍出來，太厲害了吧」、「三魂七魄被拍出來」、「有靈魂的照片」、「這個隔著銀幕都感受得到氣場強大」、「這拍得到靈魂？哪一支機子啊？」、「男友是地獄使者吧」、「這個是台灣靈異事件嗎？」、「靈魂出竅原來是這樣拍的」、「能拍出這麼靈幻的照片，這絕對是靈魂攝手啊」。

還有網友擔心幫忙拍照的男友安危，「拍攝者還生存嗎？」、「男友還在人世嗎？」、「拍完男友應該也是變這樣子」、「男友應該…還在？」、「請問男友還安好嗎？」、「替男友的安危感到擔憂」。