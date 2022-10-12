安平古堡「紅色高塔」其實非古蹟？他曝改名熱蘭遮堡「海陸雙拼」身世

文化部最近宣布「安平古堡」的正式名稱將改名為「熱蘭遮堡」，引起許多人討論「是否有必要改名」。臉書專頁《台南式》發文解釋，其實大家印象中所熟悉，有紅色塔頂的安平古堡其實並非真正「古堡」，該地目前主建築其實是日本時代的稅關官舍，而之所以最近才要更名，則和近期考古的新發現有關。

《台南式》解釋，安平古堡所指的是西元17世紀，荷蘭人在此所建立的「熱蘭遮堡」(Fort Zeelandia)，歷經鄭氏、清朝時代，到了日本時代已經殘破不堪。後來日本人在熱蘭遮堡的殘餘基座上改建了安平稅關官舍，成為現今建築主體。而大家所熟知的紅頂高塔瞭望台，更是戰後修建，並不算是真正古蹟，而「安平古堡」名稱也來自當時所立碑文。

而安平古堡所登錄古蹟名稱為「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」。近期，考古發現了更多當初荷蘭時期所建的堡壘遺構。也確立了「台灣城殘蹟」及「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」都屬於「熱蘭遮堡」的一部分。因此將兩古蹟登錄名稱整合為「熱蘭遮堡」，也是這次改名的根本原因，民間俗稱則仍按照各自喜好。

他還另外解釋熱蘭遮堡「Zeelandia」名稱由來，Zeelandia其實是荷蘭的一個省份，以意譯來看，Zee是海的意思，land則是陸地的意思，也就是整個Fort Zeelandia 其實指的就是「海陸堡」。

許多人感謝粉專的詳細解釋「寫得比文化部清楚！」「所有的古蹟考究，就是要回到歷史原本的樣態。」「原來三百年前就有海陸雙拼」、「聽起來有夠好吃」，但也有人認為「我懷疑這是觀光局與文化部的共同文宣，到頭來什麼都沒改但話題十足」。